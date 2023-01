Westerlo geeft wedstrijd tegen OHL in vijf minuten weg

Westerlo heeft de goede lijn van de laatste weken niet kunnen doortrekken. In een wedstrijd met twee gezichten had het voor rust overwicht, maar miste het doortastendheid. Na de pauze trok OHL de wedstrijd met twee doelpunten in vijf minuten naar zich toe, al werd het in de slotfase nog even heel warm voor Marc Brys en co.

In ’t Kuipje stonden vrijdagavond met Westerlo en OH Leuven twee ploegen tegenover elkaar die strijden voor een ticket in de Europe Play-offs. Jonas De Roeck moest na de terugkeer van Akbunar naar Turkije en het uitvallen van Reynolds (schouder) en Chadli (ziek) drie vervangingen doorvoeren. Jordanov kwam Reynolds vervangen, op het middenveld kregen Dierckx en Van den Keybus nog eens hun kans.

De personeelswissels hadden weinig invloed op het spelniveau. De eerste kans in een vinnige openingsfase was dan wel voor de bezoekers – Mendyl knalde een teruggelegde bal onbesuisd over, het was Westerlo dat de wedstrijd resoluut in handen nam. De thuisploeg was gretiger, combineerde beter en zette de bezoekers snel onder druk. Alleen vertaalde het overwicht – ruim 65 procent balbezit na een halfuur – zich niet in doelpunten.

De mogelijkheden waren er nochtans. Het enige manco: doortastendheid in de zone van de waarheid. Een afstandsschot van De Cuyper na vier minuten was de enige fase waarop Cojocaru moest ingrijpen. De Roemeen zweefde de poging van de Bruggeling spectaculair uit zijn doelvlak. Daarna was het allemaal net niet bij de Kemphanen. Een paar slappe schotjes tussen de palen, een aantal pogingen die het doelkader misten.

De beste kans was er misschien zelfs nog een die er eigenlijk geen was. Een fluks voetballende Nene zette zich sterk door op links en bracht het leer strak voor doel. In het centrum stond echter niemand op de goede plaats om het leer richting doel te deviëren.

Het gebrek aan efficiëntie brak Westerlo na de pauze zuur op. OHL kwam gretiger uit de kleedkamer en stond na tien minuten op een dubbele voorsprong. Twee keer haalde pistolero Gonzalez de trekker over. Bij de 0-1 liet de geel-blauwe defensie zich té makkelijk uit verband spelen. De Spaanse topschutter van OHL dook in het centrum voor Tagir op en duwde het leer voorbij Bolat.

Vijf minuten later moest die zich een tweede keer omdraaien. De Turkse doelman bokste eerst nog een schot van Kiyine weg, maar haalde daarna de goed gevolgde Gonzalez onderuit. Scheidsrechter Smet twijfelde niet en legde de bal op de stip. Ongelukkig maar terecht. Gonzalez is duidelijk niet bijgelovig, zette zich achter de bal en knalde het leer onhoudbaar in het zijnet. Zijn dertiende goal van het seizoen. En dat op vrijdag de dertiende.

Westerlo was even het noorden kwijt. Toch kregen we nog een spannende slotfase. Nene stak met de aansluitingstreffer - een heerlijke overhoekse volley – het vuur aan de lont. Mendyl - net terug uit schorsing na een rode kaart - wakkerde het Kempische vuur met een onnodige en drieste tackle en nieuwe uitsluiting nog wat verder aan. ‘t Kuipje helemaal in brand zetten lukte echter niet meer.

Ondanks de achtste nederlaag van het seizoen blijft Westerlo na dit weekend sowieso in de top acht, al ziet het OHL wel naderen tot op één punt en kunnen ook STVV en Cercle Brugge nog dichterbij sluipen.