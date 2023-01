Schietpartij in Mechels park: twintiger gewond naar ziekenhuis

In het Park Papenhof aan de Papenhofdreef in Mechelen vond vrijdagavond een schietpartij plaats. Daarbij raakte een twintiger gewond aan zijn been. De politie en het parket onderzoeken de precieze omstandigheden van het incident.

Omstreeks 18.45 uur vrijdagavond kreeg de politie van de zone Rivierenland melding van een schietincident in het Park Papenhof in de Mechelse wijk Nekkerspoel. ‘Daar werden effectief hulzen aangetroffen. Het onderzoek moet uitwijzen of die gelinkt zijn aan het gemelde incident’, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Bij de schietpartij raakte een persoon gewond. ‘De man, een twintiger, liep verwondingen op aan zijn been en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Er was geen sprake van levensgevaar’, aldus Van de Sande.

De politie en het parket van Antwerpen afdeling Mechelen startten een onderzoek naar de precieze omstandigheden van de schietpartij. Het slachtoffer zou gekend zijn bij de politiediensten. Er werd alvast een onderzoeksrechter aangesteld.

Het park Papenhof werd vrijdagavond volledig afgesloten door de politie om de onderzoekers hun werk te laten doen.