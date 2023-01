Mark Uytterhoeven en Wouter Vandenhaute: opgesloten in een voetbalhuis van Wantrouwen

Dertig jaar nadat ze samen tv-geschiedenis ­schreven, is Mark Uytterhoeven en Wouter Vandenhaute het lachen vergaan. In verschillende fases van hun leven sprongen beide oud-sportjournalisten in de bres voor hun beider favoriete voetbalclub. Maar uitgerekend op hetzelfde moment riskeert hun ­engagement zich tegen hen te keren en zijn ze een vreemde in hun eigen huis.

In de tv-wereld waren beiden bondgenoten, maar in het voetbal lijken ‘Mark en Wouter’ aan de twee uitersten van het strijdtoneel te staan. Dertig jaar geleden was Uytter­hoeven de assertieve gastheer ...