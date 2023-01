Kunstrijdster Kamila Valieva ontsnapt aan sanctie

Hoewel de toen 15-jarige Valieva in de aanloop naar de Winterspelen vorig jaar positief testte, is er volgens het Russische antidopingagentschap geen sprake van een overtreding of nalatigheid.

Het Wereldantidopingagentschap Wada is ‘bezorgd’ over de conclusie van het Rusada in de zaak-Valieva. Het Russische antidopingagentschap erkent dat er een schending van het antidopingreglement heeft plaatsgevonden, maar koppelt daar geen sancties aan. Alleen Valieva’s resultaten op de dag waarop het staal werd afgenomen, worden geannuleerd.

Op 25 december 2021 testte de toen 15-jarige kunstschaatster positief op het verboden trimetazidin. Dat ze betrapt was, raakte pas in februari vorig jaar bekend, terwijl de Winterspelen aan de gang waren. Valieva had toen al goud gewonnen met het Russische team.

Voor de Spelen gold ze als ‘Miss Perfect’, een kunstschaatsster met sprongen die iedereen haar benijdde. Gezien haar jonge leeftijd mocht ze van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) onder een ‘beschermde status’ blijven deelnemen in Peking. Maar ze bezweek onder de ­onmenselijke druk en viel in de individuele competitie naast het podium. Voor de teamcompetitie kende het Internationaal Olympisch Comité nog geen medailles toe, in afwachting van het ­resultaat van het onderzoek.

De vraag blijft hoe een kind positief kan testen op een verboden product. Een product dan nog waarvan betwijfeld wordt of het prestatiebevorderend is. Het Wada zal nagaan of de uitspraak van het Rusada in overeenstemming is met de mondiale antidopingcode en benadrukt dat het niet zal aarzelen om eventueel in beroep te gaan bij het TAS.