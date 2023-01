Griekse rechter laat aanklacht tegen zwemmende hulpverleners vallen

Het Griekse hof van beroep in Mytilene, op het eiland Lesbos, heeft een aanklacht tegen 24 ngo-vrijwilligers wegens onder meer ‘spionage’ geseponeerd. Een van de beklaagden was Sarah Mardini, bekend door de biografische Netflix-film The swimmers.

De Syrische Sarah Mardini (27) en haar 23 medebeklaagden waren actief als vrijwilligers voor de Griekse ngo Emergency Response Centre International (ERCI), die op Lesbos bootvluchtelingen hielp (DS 11 januari). De Griekse politie arresteerde Mardini in 2018 en hield haar drie maanden in voorarrest. De openbare aanklager beschuldigde de hulpverleners onder meer van ‘het gebruik van versleutelde communicatie’ – ze hadden een Whatsappgroep op hun telefoons – en het afluisteren van de kustwachtradio, die weliswaar niet versleuteld was.

Op het onderzoek van de Griekse politie en de aanklacht, die de beklaagden acht jaar cel had kunnen kosten, kwam brede internationale kritiek. Amnesty International noemde het dossier ‘bespottelijk’, een rapport in het Europees Parlement hekelde de zaak als de ‘grootste criminalisering van solidariteit in Europa’. Een woordvoerster van het VN-Mensenrechtenbureau in Genève sprak vrijdagochtend over een ‘gevaarlijk precedent’.

‘Te vaag’

De drie rechters van het beroepshof erkenden vrijdagmiddag dat het dossier ‘te vaag’ was. Er blijft wel een strafrechtelijk onderzoek lopen tegen de hulpverleners, onder meer wegens ‘mensensmokkel’ – omdat ze bootvluchtelingen in nood hielpen – en het ‘witwassen van geld’, wat volgens de advocaten van de hulpverleners gewoon betekent dat de ngo fondsen wierf voor de activiteiten op Lesbos. In dat strafrechtelijk onderzoek riskeren de vrijwilligers vooralsnog twintig jaar cel.

Volgens critici is het dossier een schoolvoorbeeld van hoe de Griekse autoriteiten zowel hun eigen illegale optreden tegen vluchtelingen, met medewerking van het Europese grensagentschap Frontex, proberen te verdoezelen als tegelijk elke humanitaire hulpverlening onmogelijk willen maken.

Inreisverbod

Sarah Mardini woont in Berlijn en bleef vrijdag afwezig in Lesbos, omdat ze van de Griekse overheid een inreisverbod kreeg opgelegd. Een medebeklaagde, de Duits-Ierse Sean Binder, was er wel en noemde het ‘cynisch dat, na drie maanden cel en vier jaar wachten, de aanklager nu de zaak laat vallen wegens procedurefouten’. ‘Als we onschuldig waren verklaard, had dit als rechtvaardigheid gevoeld’, zei Binder. ‘Nu loopt het strafrechtelijk onderzoek nog, wie weet vindt dat proces pas over vijftien jaar plaats.’