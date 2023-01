Shakira breekt record met wraaknummer over ex-man Gerard Piqué

Op 24 uur tijd werd een ‘diss-track’ van Shakira op Youtube meer dan 63 miljoen keer bekeken. Een record: de single ‘Out of your league’ werd een dag na de release de best bekeken Latin song in de geschiedenis van het videoplatform.

De Colombiaanse zangeres Shakira deelde donderdag een nieuwe single, gedoopt ‘BZRP music session #53’ op Youtube. Het nummer, een samenwerking met de Argentijnse dj/producer Bizarrap, gaat openlijk over Shakira’s breuk met voetbalster Gerard Piqué, de ex-man van de 45-jarige zangeres. In juni vorig jaar kondigden de twee hun scheiding aan.

In het uptempo nummer neemt Shakira haar ex stevig op de korrel. ‘Je zegt dat je een kampioen bent. En toen ik je nodig had, was je op je slechtste’ En nog: ‘Sorry schat, ik had je er een tijdje geleden moeten uitgooien.’

Nieuwe vriendin

Even later verwijst ze naar de nieuwe vriendin van Piqué, de 23-jarige Clara Chia Marti: ‘Ze heeft de naam van een goed persoon, maar duidelijk is ze niet zoals ze klinkt. (...) Ik wens je succes met mijn vermeende vervanging, ik weet niet eens wat er met je is gebeurd.’

Verder zingt Shakira: ‘Ik ben er twee waard van 22 (jaar oud). Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo. Je hebt een Rolex ingeruild voor een Casio. Je gaat snel, vertraag wat. Veel tijd in de sportschool, maar je hersenen moeten ook wat aan het werk gezet worden.’

Na de breuk van de het koppel verscheen Piqué al snel in het openbaar met Marti, die werkt voor zijn productiehuis. Piqué heeft nog niet gereageerd op het wraaknummer.

Belastingfraude

Tijdens het nummer heeft Shakira het ook over de pijnlijke naweeën van hun breuk. Zo zingt ze bijvoorbeeld: ‘Mijn schoonfamilie bleef achter als buur, media aan mijn deur en in de schulden bij de overheid.’ Daarmee heeft ze het over het belastingfraudeproces dat in Spanje loopt tegen haar. De Spaanse procureur beweert dat de zangeres 14,5 miljoen euro aan belastingen ontliep.

Eerder dit jaar was Shakira veel milder in een nieuwjaarsboodschap voor haar fans op Instagram. Daarin schreef ze onder andere dat zij die verraden zijn ‘moeten volhouden’. ‘Zelfs als onze wonden nog open zijn in dit nieuwe jaar, heeft de tijd de handen van een chirurg’, schreef ze.