Hoe Vlaanderen aan zijn mestprobleem kwam

De doelstellingen uit het mestactieplan, het zesde al, zijn niet gehaald. Vlaanderen blijft met vervuild water zitten. Terwijl Europa streng toekijkt, zoeken de landbouwsector en de natuur- en milieuorganisaties naar een uitweg. Hoe komt het dat Vlaanderen zo’n hardnekkig mestprobleem heeft? Een verklaring aan de hand van elf grafieken.

1. Zwartegatbeek

Een naam als een voorteken: de Zwartegatbeek torst de twijfelachtige eer de meest vervuilde beek van Vlaanderen te zijn. De beek ligt in Houthulst (West-Vlaanderen), in het IJzerbekken.

Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat ze de hoogste concentraties van nitraat en fosfaat liet optekenen in 2021-2022. Tot 60 milligram nitraat per liter in juli 2021. Europa legt de drempel op maximaal 50 milligram per liter.

Heel het IJzerbekken scoort overigens slecht in de VMM-cijfers. De belangrijkste rivieren en beken scoren matig tot slecht.

2. En elders in Vlaanderen?

In 2021 (of liever tussen juli 2021 en juni 2022, het ‘winterjaar’) stelde de Vlaamse Milieumaatschappij in 22 procent van de waterlopen en in grondwater in landbouwgebied, verspreid over Vlaanderen, minstens één keer te veel nitraat vast. Dat is iets beter dan de voorgaande jaren, toen de droogte de toestand deed verslechteren, maar niet de verhoopte kentering. Het zesde mestactieplan (MAP) beoogde een daling met 4 milligram nitraat per liter in de gebieden met een slechte waterkwaliteit. Er werd slechts een afname van 0,9 milligram gerealiseerd.

De gemiddelde nitraatconcentratie in de gevoelige gebieden lag op 27,3 milligram nitraat per liter, flink hoger dan de streefwaarde van 18 milligram.

In het grondwater werd gemiddeld 36,2 milligram nitraat per liter vastgesteld in 2021, een stuk boven de doelstelling van 32 milligram.

Op de kaart van Vlaanderen zie je dat de toestand qua nitraten behalve in het IJzerbekken ook zorgelijk is in het Leiebekken, de Noorderkempen en het noorden van Limburg.

3. Hoe staan we ervoor vergeleken met de rest van Europa?

Europa heeft richtlijnen uitgevaardigd om de waterkwaliteit te verbeteren (in 2000) en om de nitraatvervuiling in te dijken (in 1991). Volgens de nitraatrichtlijn mag er niet meer dan 50 milliliter nitraat per liter water aanwezig zijn.

Voor beide richtlijnen scoort Vlaanderen niet goed. Meer nog, Vlaanderen is een van de hotspots als het op met nitraten vervuilde waterlopen aankomt. Onze regio is samen met Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Tsjechië, ‘het verst verwijderd van de doelstellingen van de nitraatrichtlijn’, zo stond in het Mestrapport van 2021.

Ook andere landen worstelen dus met de problematiek. Toen bleek dat Duitsland de doelen uit de richtlijn niet haalde, hingen het land boetes van 850.000 euro per dag boven het hoofd. Duitsland scherpte zijn mestdecreet aan om dit te voorkomen.

Alle Europese oppervlaktewateren, ook de Vlaamse, moeten van de EU uiterlijk in 2027 een goede ecologische toestand bereiken. Een pittige uitdaging: het is nog bijna nergens in Vlaanderen het geval.

4. Waar komt die vervuiling vandaan?

Een teveel aan nitraten en fosfaten in het water wordt in hoofdzaak toegeschreven aan (over)bemesting in de landbouw. Er wordt, kort gezegd, meer mest toegediend dan goed is voor het milieu. Wordt de mest, of liever de stikstof erin, niet door de gewassen opgenomen dan dreigt die in het najaar onder de vorm van nitraat uit te spoelen naar het grond- en oppervlaktewater. De VLM/Mestbank stelt bij controles vast dat de bemestingspraktijken nog niet overal zijn wat ze moeten zijn.

Er zijn grote regionale verschillen, zoals het kaartje van Vlaanderen liet zien. In gebieden waar groenten en aardappelen geteeld worden ligt de waterkwaliteit lager. Gaat het om late teelten, dan zijn de risico’s op nitraatverliezen naar het water het grootst, omdat er dan ook laat bemest wordt.

Andere bronnen van deze stikstofvervuiling zijn onder meer de huishoudens die ongezuiverd afvalwater in de beken lozen. Dat probleem aanpakken maakt geen deel uit van het mestbeleid, dat op landbouw focust. De MAP-metingen in oppervlakte- en grondwater monitoren gericht de impact van de landbouw, niet die van andere vervuilingsbronnen.

5. Waar komt die mest vandaan?

Vlaanderen heeft een omvangrijke veestapel. Het aantal runderen is weliswaar licht gedaald de jongste jaren, naar 1,27 miljoen stuks. De varkensstapel lijkt zich te stabiliseren op 5,86 miljoen dieren. Het pluimvee stijgt naar 40 miljoen dieren.

Al die dieren produceren aardig wat mest, in 2021 goed voor 129 miljoen kilogram stikstof en 60 miljoen kilogram fosfaat.

Er wordt meer mest geproduceerd dan er oordeelkundig kan afgezet worden op landbouwgrond. Ongeveer twee derden van de dierlijke mestproductie wordt afgezet op landbouwgrond, volgens wettelijk bepaalde voorschriften. Het mestoverschot gaat naar de mestverwerking.

Het gebruik van dierlijk mest is flink gedaald sinds 2007, vooral door de striktere bemestingsnormen, en bedraagt de jongste jaren zowat 92 miljoen kilogram stikstof en 40 miljoen kilogram fosfaat. Daartegenover staat dat het gebruik van kunstmest is gestegen, volgens de aangifte in de Mestbank tot 52 miljoen kilogram stikstof. Uit de eerste evaluatie van de digitale kunstmestregisters van de landbouwers blijkt dat de ontvangen en gebruikte hoeveelheid kunstmest nog niet altijd correct geregistreerd wordt. Er bestaat nog een discrepantie van 17,4 miljoen kilogram stikstof.

In 2020 werd er mest afgezet op 667.800 hectare landbouwgrond. Het landbouwareaal is stabiel maar het aandeel van intensievere teelten waar meer meststoffen voor nodig zijn zoals aardappelen, maïs en groenten is met 6.800 hectare gestegen sinds 2016. In gebieden met een povere waterkwaliteit blijkt het aandeel aardappelen en groenten in het landbouwareaal groter.

De overheid wilde de mestproductie binnen de perken houden door de introductie van zogeheten nutriëntenemissierechten (NER), beetje vergelijkbaar met uitstootrechten voor broeikasgassen. Maar een vijfde van die rechten blijkt niet opgebruikt te worden en toch stijgt het mestvolume. Het instrument blijkt dus niet te doen wat het moet doen.

6. Hoe schadelijk is nitraatvervuiling?

Te veel nitraat en fosfaat in het water bedreigt het leven in onze beken en rivieren. Er treedt eutrofiëring op, het water raakt als het ware oververzadigd met voedingsstoffen. Dat doet algen overmatig groeien waardoor ze zonlicht wegnemen en als ze sterven souperen ze de beschikbare zuurstof op, ten koste van andere organismen. Ook kan er in de binnenwateren schadelijke wildgroei van blauwalgen (ondanks de naam een bacterie) ontstaan.

Als vervuild rivierwater in zee uitmondt kunnen ook daar verzadigde zones (‘dead zones’) ontstaan, Een bekend en groot voorbeeld is die van de Golf van Mexico waar de Mississippi in uitmondt. Niet alleen de biodiversiteit ondervindt hier de nadelen van, ook het toerisme en de recreatie.

Te veel nitraat kan ook de drinkwaterwinning voor problemen plaatsen. De kosten om het water (zowel grond- als oppervlaktewater) te zuiveren lopen dan hoog op.

7. Is er een verband met het andere stikstofprobleem?

In het geval van mest gaat het (naast fosfaat) om nitraat (NO3-), een stikstofverbinding.

Het grote stikstofprobleem draait wat de landbouw betreft veeleer om een andere stikstofverbinding, ammoniak (NH3). Bij dat laatste gaat het niet om uitspoeling naar water vanop akkers en weiden maar om emissies via de lucht, die in bijvoorbeeld natuurgebieden terechtkomen. Die ammoniak komt vooral uit veestallen, dus de veeteelt is in beide kwesties een gemeenschappelijke factor.

8. Waarom hebben de vorige zes mestactieplannen niets uitgehaald?

De mestactieprogramma’s, doorgaans mestactieplannen genoemd (MAP), kwamen er om een antwoord te bieden op de Europese nitraatrichtlijn. De plannen leggen op waar er hoeveel meststoffen gebruikt mogen worden. In gebieden met een slechte waterkwaliteit liggen die normen lager.

De vorige MAP’s hebben wel degelijk effect gehad. Na 2002 trad er een aanzienlijke verbetering op, die tussen 2013 en 2017 resulteerde in een stabilisering. Nadien is het weer de verkeerde kant op gegaan. Dat lag voor een deel aan de weersomstandigheden. Het waren droge zomers en droogte belet de opname van meststoffen door planten, waardoor er meer uitspoelt in het najaar.

In het natte 2021 waren de groeiomstandigheden optimaal. Maar de VLM/Mestbank stelde vast dat de meetresultaten niet beter waren dan die van 2014-2017. Dit toont volgens de instantie aan dat het ‘mestbeleid nog niet klimaatrobuust is’

In een brief van de Europese Commissie van september aan Vlaanderen wordt opgemerkt dat de waterkwaliteit in Vlaanderen ‘zorgwekkend’ blijft. De doelstellingen die in zesde mestactieplan staan, zullen niet gehaald worden. Aanvullende maatregelen waren nodig. Een zevende mestactieplan dus.

9. Heeft het nieuwe plan meer kans op slagen?

Het voorstel voor een zevende MAP is vertrokken van de beoogde milieu- en bodemkwaliteit en de daaraan gekoppelde normen, niet vanuit een maximale opbrengst. Het mag vreemd klinken maar dat was voor het eerst. De VLM oordeelde dat de vorige maatregelen ‘niet doortastend genoeg waren en niet afgestemd op de draagkracht van de omgeving.’ Voor de instantie past het nieuwe voorstel in de overgang naar een duurzame landbouw.

Er werd advies ingewonnen bij de Milieu- en Natuurraad en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, net als bij acht wetenschappelijke experts. 75 landbouwers leverden inspiratie.

Er zaten opmerkelijke en meteen gecontesteerde elementen in het voorstel. Zo zou geen enkele landbouwer nog gewassen mogen planten op minder dan zes meter van een waterloop of gracht. In gebieden met een slechte waterkwaliteit zou er een verbod komen op de teelt van aardappelen of groenten die na 1 september geoogst worden.

De landbouworganisaties schoten het voorstel meteen af en ook in de politiek klonk de kritiek luid, niet het minst bij de meerderheidspartijen CD&V en open VLD. Het voorliggende voorstel werd ‘geen goede vertrekbasis’ genoemd.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en de VLM probeerden te gemoederen te bedaren door te zeggen dat het een werkdocument betreft waar nog over te praten viel. Ondertussen werd het overleg op gang getrokken. Daarin zitten behalve de landbouworganisaties ook de milieu- en natuurgroeperingen. Een strikte deadline is er niet. Er was eerst sprake van ‘voor Kerstmis afronden’ maar dat werd gaandeweg ‘ergens eind januari’.

Daar kwam nog een pijnpunt bij. De Vlaamse overheid had Europa om een afwijking gevraagd om in 2023 meer dierlijk mest te mogen gebruiken (een ‘derogatie’). Maar de Europese Commissie oordeelde dat ze vanwege de belabberde waterkwaliteit zo’n uitzondering niet kan toekennen.