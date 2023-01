Trump Organization veroordeeld tot boete van 1,6 miljoen dollar voor fiscale fraude

Het familiebedrijf van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, de Trump Organization, is vrijdag in New York veroordeeld tot de maximumboete van 1,6 miljoen dollar wegens financiële en belastingfraude.

De jury in New York verklaarde twee vennootschappen van de Trump Organization, de Trump Corporation en de Trump Payroll Corporation, begin december schuldig aan alle zeventien aanklachten. Dat de boete eerder laag uitvalt, in tegenstelling tot federale straffen voor bedrijfsmisdrijven, is te wijten aan de beperkingen van de wet van de staat New York.

Hat gaat om de eerste strafrechtelijke zaak tegen de groep van Trump, die golfclubs en luxehotels en vastgoed beheert. De Trump Organization wacht later dit jaar een nog groter burgerlijk proces rond andere gevallen van fiscale fraude. Het familiebedrijf van de voormalige president stond dit keer terecht voor belastingfraude en vervalsing van bedrijfsgegevens, met name om financiële compensaties voor bepaalde topmanagers te verbergen voor de belastingdiensten.

Trump zelf en zijn familie werden niet aangeklaagd in deze zaak. Er moest ook niemand naar de cel. De veroordeling kan wel wegen op de reputatie van de Trump Organization, waardoor het bedrijf moeilijker leningen kan aangaan of contracten afsluiten.

Financiële voordelen

Concreet werden de twee venootschappen van het familiebedrijf van Trump ervan beschuldigd meer dan tien jaar lang, tussen 2005 en 2018, voordelen van financiële aard of in natura te hebben gegeven aan topmanagers en ze te hebben verzwegen voor de belastingdiensten om belastingen te ontduiken.

Een van die topmanagers was Alan Weisselberg, een voormalige financieel directeur van het bedrijf, die lange tijd zeer close was met Donald Trump. Hij pleitte schuldig aan vijftien aanklachten en werd dinsdag in hetzelfde dossier veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf en meer dan twee miljoen dollar boete.

De 75-jarige Weisselberg, die in 1973 begon te werken als boekhouder voor de vader van Donald Trump, werd bij zijn veroordeling meteen in de boeien geslagen om hem naar de gevangenis op Rikers Island in New York te brengen.