Van Tülin Erkan tot Tom Lanoye: Boon-prijzen maken shortlists bekend

Wie wint de Boon, de dubbele literaire prijs voor fictie en non-fictie, en voor jeugdliteratuur, die vorig jaar in het leven werd geroepen? De tien kanshebbers zijn bekend.

Tien schrijvers en illustratoren maken kans om Marieke Lucas Rijneveld en Pieter Gaudesaboos op te volgen, de winnaars van de eerste editie van de Boon Literatuurprijzen in 2022. Anders dan vorig jaar, toen er kritiek klonk op de exclusieve keuze van de jury voor Nederlandse genomineerden, telt de shortlist van de Boon voor fictie en non-fictie drie Vlaamse namen.

Het meest doorgewinterde prijzenbeest op de lijst is Tom Lanoye, die werd genomineerd met zijn oorlogsroman De draaischijf, waarin hij drie levens borstelt in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Alex Desmedt, die het tot invloedrijke theaterdirecteur heeft geschopt als de komst van de nazi’s hem voor moeilijke keuzes stelt, zijn vrouw Lea, steractrice van Joodse afkomst die haar carrière abrupt afgebroken ziet, en Alex’ broer Rik: een componist en dirigent die voluit voor de collaboratie kiest.

Een nieuwkomer is de Vlaams-Turkse Tülin Erkan. Haar debuut Honingeterwas de jury van de Boekenbon Literatuurprijs ook al opgevallen en kreeg een plekje op de longlist. Nu klimt ze nog een trapje hoger met haar eersteling, waarin ze drie personages laat ronddwalen op de luchthaven van Istanbul, op zoek naar een taal om hun ervaring van dat niemandsland van eeuwig wachten en afscheid nemen te vatten. Tegelijk zijn ze op zoek naar een taal om in te wonen.

Aan de eretafel schuift ook Geert Buelens aan met zijn non-fictieboek Wat we toen al wisten, over hoe de wereld in 1972 al wist welke catastrofale gevolgen voor het klimaat de ongeremde economische groei had, toen de Club van Rome haar rapport De grenzen van de groei publiceerde.

De overige twee genomineerde boeken kun je onderbrengen bij de hybride literatuur: Niña Weijers haalde ook al de shortlist van de Boekenbon Literatuurprijs met haar essaybundel Zelf doen, waarin ze zelfinzicht en filosofische diepgang zoekt in de kleine dingen van het leven.

De ondertitel van Emy Koopmans Tekenen van het universum luidt: ‘Het verslag van een obsessie’. Koopman schrijft een autobiografisch getint boek over hoe ze verstrikt raakte in een hevige verliefdheid op een man die niet degene was met wie ze een gelukkige relatie had. Tegelijk analyseert ze de illusie die we allemaal hebben in de waanzin die verliefdheid heet: we zoeken tekenen in het universum die onderstrepen dat die liefde geen toeval kan zijn. Koopmans boek dook geregeld op in de eindejaarslijstjes van beste boeken.

Dieren en ontsnappingskunstenaars

Dieren spelen een hoofdrol op de shortlist van de Boon voor jeugdliteratuur, die vooral bekende namen telt. In Morris, de jongen die de hond vondvan Bart Moeyaert gaat een jongetje dagelijks op zoek naar de hond van zijn oma. Zoals zijn naam Houdini al doet vermoeden, is hij een echte ontsnappingskunstenaar. Het is een subtiel, kwetsbaar verhaal, waarin spaarzaam met woorden wordt omgesprongen en veel tussen de regels te lezen staat, een soberheid die door illustrator Sebastiaan Van Doninck op gevoelige wijze in beeld is omgezet.

In Misjka van Edward van de Vendel en Anoush Elman is het titelpersonage een dwergkonijn. Misjka is een luisterend oor voor de negenjarige Roya, die als kleuter met haar familie uit Afghanistan is gevlucht.

Migratie zindert ook op de achtergrond van De schildpad en ik, waarvoor Marit Törnqvist zowel tekst als beeld leverde: een verhaal over een jongen die een jonge schildpad cadeau krijgt uit het land waar hij vandaan komt, een onafscheidelijke vriend die naarmate hij opgroeit door zijn omgeving als storend wordt ervaren: een pleidooi om elkaars anders zijn te aanvaarden.

Mot en de metaalvissers van Sanne Rooseboom is een onvervalst avonturenboek, over een meisje dat met haar metaaldetector afleiding zoekt voor haar moeilijke relatie met haar moeder, en zo een heldin wordt die nog moet leren dapper te zijn. In Patroon van Marco Kunst, de enige adolescentenroman op de lijst, is Mylo aan het woord, een jongen die per ongeluk zijn beste vriend Mees heeft gedood en gebukt gaat onder verdriet en schaamte.

Welke winnaars met een cheque van 50.000 euro naar huis gaan, weten we op 30 maart.