Kernkabinet eens over nationaal drugscommissaris

Het federale kernkabinet is het vrijdag principieel eens geraakt over het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om een nationaal drugscommissaris aan te duiden. Dat bevestigt ook haar kabinet.

Verlinden lanceerde het idee donderdag in de plenaire vergadering van de Kamer, waar ze vragen kreeg over het – naar alle waarschijnlijkheid drugsgerelateerde – schietincident in Merksem waarbij maandag een elfjarig meisje om het leven kwam. De drugscommissaris moet de maatregelen van verschillende beleidsniveaus stroomlijnen en op elkaar afstemmen.

Het is de bedoeling om de drugscommissaris ‘zo snel mogelijk’ aan te stellen, valt te horen op het kabinet-Verlinden. Eerder vroegen verschillende parlementsleden om zo snel mogelijk extra maatregelen te nemen. De minister besprak het incident in Merksem vrijdag tijdens een telefoongesprek met Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. Johansson brengt op 7 februari een bezoek aan de Antwerpse haven, kondigt ze aan. ‘We zijn vastberaden om de strijd tegen drugstrafiek op te voeren’, klinkt het.