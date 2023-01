Vlaanderen kan tot 20 ton cocaïne per week verbranden

De capaciteit om cocaïne te verbranden in Vlaanderen wordt, indien nodig, opgetrokken tot 20 ton per week. Dat laat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vandaag weten. Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, zei in november al dat de capaciteit gevoelig zou worden verhoogd.