Een wandelaar in een natuurpark in Yorkshire Dales was geschokt toen hij ‘Hull pot’, een 18 meter diepe put, volledig gevuld zag met water. Normaal kun je daar een waterval bewonderen, maar nu zag Brian Stallwood, die de beelden maakte, iets dat hij nog nooit zag. De regio werd getroffen door hevige regenbuien, waardoor verschillende gebieden overstroomden.