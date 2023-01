Kan de man in 2050 nog een kind verwekken?

In het parlement klinkt al eens een alarmkreet, maar zelden gaat het over het voortbestaan van de mensheid. Vorige week was dat wel het geval, want Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout zei dat door de dalende spermakwaliteit het einde voor de natuurlijke bevruchting dreigt, en wel al tegen 2050. Werkelijk? Moeten we echt vrezen voor onze voortplanting?





Journalist Maxie Eckert | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Bart Dobbelaere | Audioproductie Xavier Declercq | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.