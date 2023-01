Vlaamse regering zet verhoogde compensaties Ventilus op agenda Overlegcomité

De Vlaamse regering gaat haar eis om verhoogde compensaties van netbeheerder Elia voor de Ventilus-hoogspanningslijn agenderen op het Overlegcomité. Dat laat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir weten in een persverklaring.

Welk compensatiebeleid netbeheerder Elia mag voeren, is een federale bevoegdheid, maar volgens minister Demir heeft federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) de Vlaamse regering sinds haar beslissing in november nog steeds niet laten weten welke acties zij concreet zal ondernemen.

Na een lange en hobbelige aanloop, hakte de Vlaamse regering in november vorig jaar een aantal belangrijke Ventilus-knopen door. Zo schaarde de regering zich achter een bovengronds tracé voor de hoogspanningslijn. Een van de randvoorwaarden was wel dat er een steviger pakket compensatiemaatregelen moest komen. Daarvoor rekent de Vlaamse regering op de federale regering en netbeheerder Elia.

Zo wil de Vlaamse regering de zone waarin mensen hun woning of bedrijf vrijwillig kunnen verkopen aan Elia uitbreiden van 35 meter naar 100 meter en dringt ze ook aan op hogere compensatievergoedingen voor (landbouw)bedrijven en inwoners die in de buurt blijven wonen.

Demir zegt dat ze haar federale collega Van der Straeten op de hoogte heeft gesteld van de Vlaamse vraag naar hogere compensaties. Van der Straeten heeft volgens Demir sindsdien akte genomen van de beslissing, maar nog steeds niet laten weten welke acties ze zal ondernemen.

Compensatiemaatregelen

De Vlaamse regering gaat nu een stap verder en agendeert haar eis om een steviger pakket compensatiemaatregelen op het eerstvolgende Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende Belgische regeringen. De ministerraad van de Vlaamse regering heeft daarvoor vrijdag het licht op groen gezet.

‘Het verruimde compensatiebeleid is voorwaardelijk aan de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan en dus ook de realisatie van het Ventilus-project’, staat in de nota aan het Overlegcomité te lezen. Intussen bereidt de Vlaamse overheid verder de finale tracékeuze voor, hetgeen wel een Vlaamse bevoegdheid is. Dat zal volgens Demir in februari aan de Vlaamse regering voorgesteld worden.