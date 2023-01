Snoeit Proximus zwaar in dividend?

Maandag maakt het overheidsbedrijf Proximus bekend hoe zwaar het zijn mes zet in zijn dividend.

Wat zegt Proximus maandag over zijn dividend? Eind 2020 stond Proximus in het dividendoverzicht van de krant De Tijd nog op de tweede plaats, na Telenet maar voor de Nationale Bank. Belgische beleggers houden immers van dividendaandelen. Maar dat is niet zonder gevaar.

Telenet heeft ondertussen zijn dividend met twee derde verlaagd waardoor zijn beurskoers is gehalveerd. De Nationale Bank schrapt zelfs zijn dividend terwijl de aandelenkoers bijna door drie gedeeld werd. En Proximus staat maandag voor het uur van de waarheid.

De aandelenkoers van Proximus is al gehalveerd. Analisten verwachten dat maandag het dividend met een vijfde wordt verlaagd. De telecomspecialisten van ING Bank verwachten zelfs een knip met een derde. De 1,20 euro bruto per aandeel zou dalen tot 0,80 euro (0,56 netto) en de komende jaren op dat peil blijven. De redenering achter de sterkere knip die ING verwacht, is dat Proximus wat marge achter de hand wil houden om rekening te houden met het effect op de winst van de intrede van een vierde speler in de markt.

Ondanks de gehalveerde beurskoers sinds eind 2020 heeft ING België Proximus op verkopen staan. Het is niet de enige. De meeste beurshuizen hebben een verkoopadvies. De dramatische prestatie van de Belgische telecomaandelen contrasteert met de gang van zaken bij telecomspelers in het buitenland. Het Franse Orange (ex-France Telecom) hield stand terwijl het Nederlandse KPN zijn koers met een vijfde zag stijgen.

De druk op de Belgische telecomsector is het gevolg van de zware investeringen die zowel Proximus als Telenet moeten doen in glasvezel om snel internet aan te bieden. Terzelfdertijd staan hun inkomsten onder druk doordat consumenten besparen op hun abonnementen. Die druk zal nog toenemen als in 2024 het Roemeense Digi samen met Citymesh actief wordt. Deze vierde speler heeft al gezegd zowel een mobiel als vast aanbod aan te zullen bieden.

ING merkt ook op dat voor Proximus wat veranderd is in Wallonië. Doordat Orange kabelbedrijf Voo overnam, zou de concurrentie er toenemen. Telenet wil dan weer op de kabel van Voo een eigen product aanbieden. In Vlaanderen heeft Proximus voorlopig het voordeel dat het zijn glasvezelnetwerk aan het uitrollen is terwijl Telenet al drie jaar lang rondjes draait. De krachtenbundeling tussen Telenet en Fluvius moet groen licht krijgen van de Europese Commissie. Het kans pas half dit jaar zijn voordat die er is.

• Proximus vs. Telenet

De vraag is ook wie het meest geld verdient aan de telecom-investeringen. ‘Op dit moment weet niemand hoe geld verdienen met 5G. Ik hoop dat het niet zo slecht uitdraait als met 4G. De operatoren investeerden toen honderden miljoenen in hun netwerken. Maar het waren Apple, Samsung en Facebook en andere grote spelers die er fors aan verdienden’, zei John Porter, ceo van Telenet recent aan Trends.

Terzelfdertijd willen klanten besparen op hun telecomfactuur. Porter zegt door proactief goedkopere formules voor te stellen, te willen beletten dat klanten vertrekken. Dat maakt dat telecombedrijven het moeilijk hebben hun omzet te laten stijgen. ING verwacht dat Proximus in de mobiele markt 3300.000 klanten verliest aan nieuwkomer Digi tussen 2024 en 2026. Proximus zal ook meer moeten afdragen aan zijn glasvezel-joint venture met EQT Infrastructure.

Proximus zou de komende jaren jaarlijks 1,3 miljard euro blijven investeren. Dat is zonder de kosten van het 5G-spectrum en voetbalrechten. De komende jaren zou de brutobedrijfswinst voor leasingkosten 3 procent per jaar zakken. De verwachtingen voor de capital markets day van maandag zijn niet bijzonder hoog gespannen. Deutsche Bank wijst erop dat op de vorige dag van de belegger, in maart 2020, Proximus zijn dividend met 20 procent verlaagde van 1,50 euro per aandeel 1,20. ‘Een nieuwe verlaging hangt in de lucht’, zegt Deutsche Bank.