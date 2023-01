Van dub tot dubstep: de beste feestjes van het voorjaar

Welke series, films en expo’s mag je dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken en theaterstukken waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vind je de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips voor het voorjaar.

1. Italove

Wat? Disco anno 2023

Zeker gaan want Italodisco trekt je uit je winterdepressie. Deze elektronische muziekstijl werd populair in het Italië van de jaren 1970 en kent hier het laatste decennium heel wat bijval. Verwacht geen Saturday Night Fever, maar wel dj-sets die dicht bij house aanleunen, weliswaar voortgestuwd door blijmoedige discosynths. Onder meer Loud-E en Geheimzinnig Soundsystem tonen in De Studio het beste uit hun retro-platenkast.

Zaterdag 14 januari, Destudio.com, Antwerpen

Foto: Thibaud Punie

2. DMX krew in C12

Wat? Raven in een safe(r) space

Zeker gaan want feesten onder het centraal station in Brussel is een ervaring op zich. En de line-up van 20 januari is bovendien zo hard dat je die nacht waarschijnlijk de full experience krijgt, namelijk: losgaan op Gabber Eleganza terwijl je een sinaasappeltje kunt krijgen bij de helpdesk, om daarna helemaal neer te ploffen in de grote zetels in de chillzone.

Ook Taahliah staat op diezelfde line-up. De dj en producer uit Glasgow is voornamelijk bekend in de underground queer scene. Haar muziek wordt omschreven als ‘genreloos’ en Taahliah zelf als een ‘onstuitbare kracht.’

Zaterdag 21 januari, C12space.com, Brussel

Foto: C12

3. Yalla x Chinastraat

Wat? Feesten voor een ander

Zeker gaan want Yalla Soundsystem brengt diepe grooves, Azur et Asmar de betere electro, grime en Muskila de Koerdische cultuur. Het zijn drie van de namen die op dit benefietfeest wereldse schokken willen veroorzaken. Het feest is georganiseerd ten voordele van Space, een ngo gebaseerd op vrijwilligerswerk die het werk ondersteunt dat voortkomt uit samenwerking tussen Syriërs, Palestijnen en Libanese jongeren in de huidige socio-economische onrust in Libanon.

Zaterdag 21 januari, Chinastraat.be, Gent

Foto: David Van Hecke

4. Montage

Wat? Dansen op de mooiste rooftop van Brussel

Zeker gaan want de line-up biedt voor elk wat wils. Artiesten uit Duitsland, Turkije, Spanje en België zullen er livesets brengen. De genres lopen uiteen: van gedeconstrueerde melodieën tot experimentele clubmuziek, techno en drum-’n-bass. Het evenement garandeert dat de avond wordt afgesloten met ‘een eerlijke dj-set snelle dansmuziek.’

Vrijdag 27 januari, Beursschouwburg, Brussel

Foto: Beursschouwburg

5. Lefto presents: Joy Orbison at Kompass

Wat? Best of the British

Zeker gaan, want daar waar ego’s in de vestiaires worden achtergelaten en muziek mensen samenbrengt – zo beschrijft de Kompassclub zich graag – brengt lokale legende Lefto Early Bird – z’n volledige dj-naam – Joy Orbison dichter bij de Gentenaars. Maak kennis met een duivelse baslijn, stijgende akkoorden, twinkelende synths en een Britse danceproducer die door verschillende Britse dancestijlen glijdt van de afgelopen decennia: van dubstep tot grime, drum-’n-bass en UK garage.

Zaterdag 4 februari, Kompassklub.com, Gent

Joy Orbison.

6. Zillion: Projexxx

Wat? Zillion-nostalgie

Zeker gaan want dit kan wel eens het beste ‘foute’ feest van het jaar zijn. De hernieuwde aandacht voor de vergane glorie van de Antwerpse club, kunt u nu ook in het echt beleven. Ga vooral om getuige te zijn van het spektakel dat Frank Verstraete op het Sportpaleis zal loslaten. De vraag is maar net of de beruchte en megalomane organisator zelf ook achter de tafel zal kruipen als dj Fou.

Vrijdag 10 februari, Sportpaleis.be, Antwerpen

Foto: Carlo Coppejans

7. Mr Scruff + Liquid Brother in VierNulVier

Wat? Lange eclectische rit

Zeker gaan want na vier jaar is hij er weer. Mr. Scruff, een van ’s werelds beste dj’s, zakt af naar Gent voor een all-nighter. En de eclectische Brit laat niets achterwege in zijn nachtelijke reis. Verwacht je aan zes uur die gevuld worden met latin, afro en jazz. Maar ook reggae, hiphop en house. En voor wie wil ook broken beats, dubstep en UK Bass. You better keep moving forward, or you’ll be left behind.

Vrijdag 24 februari, Viernulvier.gent, Gent

Foto: Nina Raasch

Black Mamba. Foto: Kristof Vadino

8. Listen festival

Wat? Veel Belgisch (opkomend) talent

Zeker gaan want keuze genoeg. De hoofdstad wordt van 29 maart tot 2 april helemaal ingepalmd door Listen Festival. Een selectie van onder meer de beste belgische artiesten voor (elektronische) dansmuziek zullen op verschillende locaties in Brussel te zien zijn. Lefto, Black Mamba, en Alia klinken je allicht bekend in de oren, maar wie zin heeft om iets minder bekend, maar wel steengoed, talent te ontdekken, moet eens gaan kijken naar Cheb Rubber, de dj’s van He4rtbroken en Sara Dziri.

Om het de festivalgangers gemakkelijker te maken zich te verplaatsen naar Buda Bxl, een van de feestlocaties, zullen er pendelbussen zijn voor wie een festivalticket heeft.

29 maart tot 2 april, Listenfestival.be, Brussel

9. Dub revolution met King Shiloh soundsystem

Wat? Reggae in de mix

Zeker gaan want Dub Revolution is een thema-avond in de Brugse Cactus Club. Het zet de blik op de dub-traditie uit de jaren 60 en 70, toen er van elke reggaeplaat ook meteen een remix werd uitgebracht, vaak zonder zanglijnen maar met wat meer soundeffecten. Reggae mag dan wat trager zijn, het genre staat niet stil. Wat er vandaag nog beweegt en zich ontwikkelt in de ietwat onderbelichte dub-scene, kunt u in april ontdekken.

Zaterdag 1 april, Cactusmusic.be, Brugge

Foto: Koen Bauters

10. Klub Dramatik Festival

Wat? Tweedaagse in het wild

Zeker gaan want dit open air-feest wordt waarschijnlijk de eerste zwoele nacht van 2023. Neonlicht in het struikgewas en Belgische beats, verdeeld over drie stages, daarvoor zakt u af naar Antwerpen. De line-up van Klub Dramatik verschijnt in de loop van januari, maar afgaand op vorige edities zal het aanbod weer heel uiteenlopend zijn. Niet te missen: Hot Flash Club, de zone op het festival waar Afrikaanse en Baleaarse ritmes de boventoon voeren.

27-28 mei, Klubdramatik.com, Antwerpen