Voortvluchtige drugsbaas vrijgesproken na fout in Sky ECC-dossier

De rechtbank in Antwerpen heeft de voortvluchtige drugscrimineel Omar ‘Patje Haemers’ G. vrijgesproken van de smokkel van 719 kilogram cocaïne. Het parket linkte verkeerdelijk zijn naam aan een pseudoniem op Sky Ecc.

Omar G. is een van de voortvluchtige drugscriminelen uit Antwerpen die hoog op het verlanglijstje staat van de Belgische overheid. De voormalige kickbokser begon als dealer met de bijnaam ‘Patje Haemers’. Hij had al snel in de gaten dat het snelle, grote geld in de Antwerpse haven te verdienen was en begon zich toe te leggen op het faciliteren van uithalingen van partijen cocaïne. Na een veroordeling tot vijf jaar cel, volgde hij het voorbeeld van talloze Antwerpse drugstrafikanten en vertrok naar Dubai.

In juni vorderde het parket zes jaar cel tegen de Antwerpenaar, omdat hij werd gezien als de opdrachtgever voor een uithaling van 719 kilogram cocaïne in de haven van Antwerpen. Daarvoor baseerde het parket zich op berichten uit de versleutelde berichtendienst Sky ECC, die de speurders wisten te kraken.

Vrijgesproken

De advocaten van G., Sam Vlaminck en Sven Mary, haalden tijdens hun pleidooi echter aan dat Omar G. niet de man was die schuilging achter de Sky ECC-gebruikersnaam die het parket hem toedichtte. Vrijdag kregen ze hun gelijk van de rechtbank: hun cliënt werd vrijgesproken.

Zijn medebeklaagden werden wel veroordeeld. Roberto Y.C. kreeg zes jaar cel en een boete van 40.000 euro, de havenbediende Samy O. werd veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel. Zijn advocaat had gepleit dat Samy O. toevallig aan de slag was gegaan bij terminaluitbater PSA en vrijwel onmiddellijk benaderd werd door drugscriminelen die hem wilden inschakelen. Uiteindelijk plooide hij en speelde hij via Sky ECC posities en nummers door van containers. Ook waarschuwde hij als een container was geselecteerd voor douanecontrole.