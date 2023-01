Greenhouse Talent neemt Gent Jazz over

Het hing al even in de lucht, maar nu is de kogel door de kerk: concertorganisator Greenhouse Talent zal zich over Gent Jazz ontfermen. Het festival zal kunnen voortbestaan.

De toekomst van Gent Jazz is bestendigd. Nadat de organisator van het jazzfestival in de Arteveldestad, de vzw Jazz en Muziek, in december failliet was verklaard, leek die aan een zijden draadje te hangen. Maar met concertorganisator en boekingskantoor Greenhouse Talent werd er een overnemer gevonden. Het festival zal dus een doorstart kunnen maken. Of dat al dit jaar zal zijn, is nog niet duidelijk, maar de stad Gent liet eerder al verstaan dat de subsidies die begroot waren voor 2023 beschikbaar blijven.

De overname van het handelsfonds van VZW Jazz en Muziek werd donderdagavond afgerond, meldt Greenhouse Talent in een persbericht. Curator Matthias Gesquière, die het faillissement afhandelde, duidt dat Greenhouse Talent werd gekozen als partner omwille van ‘haar grondig uitgewerkt aanbod, haar sterke reputatie, een correcte overnameprijs en in het bijzonder haar verbintenis om alle werknemers (vier mensen, red.) aan boord te houden’. Ook het engagement van Greenhouse Talent om het festival te organiseren in overleg met de stad en de Bijloke (de site waarop het festival plaatsvond) gaven mee de doorslag. Ook de creatiewedstrijd Jong Jazztalent zou kunnen voortbestaan.

Rammstein en The Rolling Stones

Greenhouse Talent werd in 2004 opgestart als eenmanszaak door Pascal Van De Velde, die nog steeds zaakvoerder is. Inmiddels is het uitgegroeid tot een bedrijf met veertig vaste medewerkers, dat actief is als concertorganisator, promotor en boekingskantoor. De firma heeft ervaring met grote projecten: afgelopen zomer organiseerde ze nog de concerten van The Rolling Stones in het Koning Boudewijnstadion en van Rammstein in Park De Nieuwe Koers in Oostende.

Aan de boekingszijde zijn de jazzcredentials aanwezig: onder meer Herbie Hancock, Diana Krall, Bill Frisell en Gregory Porter zitten er in de portefeuille. Greenhouse Talent is ook verankerd in Gent: de hoofdzetel staat in de Langeviolettestraat, en het organiseerde al de openluchtconcerten van Prince, Leonard Cohen, Björk, Massive Attack en Ennio Morricone op het Sint-Pietersplein.

‘Greenhouse Talent wil Gent jazz een bloeiende toekomst geven en Gent verder op de internationale kaart zetten als muziekstad’, klinkt het nog in het persbericht. Meer communicatie over de programmatie, periode en ticketprijzen volgt nadat de gesprekken met de stad en de stakeholders rond zijn – die gaan eerstdaags van start. Of het pakket ook een reddingsboei bevat voor het Antwerpse festival Jazz Middelheim, is nog niet duidelijk.