Jens V., een op non-actief gezette politieman, is woensdag opgepakt door de federale gerechtelijke politie, net op de dag dat hij voor de rechter moest komen in een ander drugsdossier. Hij wordt nu verdacht van drugssmokkel en handel in anabolica.

De federale politie Antwerpen is woensdagochtend op een vijftal plaatsen binnengevallen in Kapellen, Stabroek en Berchem. De invallen kaderden in een dossier rond de invoer van cocaïne, de handel in anabolen ...