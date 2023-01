Oom doodgeschoten meisje veroordeeld voor cocaïnehandel

Younes ‘El Magico’ E.B. is veroordeeld tot acht jaar cel voor de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Hij is een oom van het elfjarige meisje Firdaous dat maandag omkwam toen haar huis onder vuur werd genomen.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Younes ‘El Magico’ E.B. veroordeeld voor de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Hij krijgt tot acht jaar cel en 32.000 euro boete. Younes E.B. werd betrapt via de gekraakte chatdienst Sky ECC, die hem samen met twee anderen linkte aan een onderschepte partij cocaïne van zo’n 771 kilo. Hij is een oom van het elfjarige meisje Firdaous E.J. uit Merksem, dat deze week werd doodgeschoten.

Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Younes E.B. bevindt zich vermoedelijk in Dubai, net als zijn grote broer Othman E.B. Die laatste kwam deze week in de media omdat hij zei niets te maken te hebben met de aanslag op zijn nichtje. Hij beloofde toen samen te werken met politie en gerecht ‘om de daders op te sporen’.

Cryptofoon in een Mechels meer

Younes E.B. had in 2021 via de versleutelde berichtendienst Sky ECC een plan gesmeed om een lading cocaïne uit de haven van Antwerpen uit te halen. In de groepschat werd hij aangesproken als ‘boss’. Hij maande ene Mara D.S. aan om te gaan solliciteren bij Belfruco, een rederij die fruitcontainers vervoert. De uithaling mislukte en enkele dagen later nam de douane 771,82 kilogram cocaïne in beslag in een container die door havenbediende Mara D.S. als ‘switchbak’ was voorgesteld.

De medewerkster van de rederij was op Sky ECC actief als ‘Cleo’. Toen de speurders bij haar in Mechelen binnenvielen, vertelde ze dat ze de cryptofoon had gekregen van Zouhair L. (28) uit Sint-Niklaas, maar dat ze hem ondertussen in een Mechels meer had gegooid. Ze had L. leren kennen via Tinder en ze waren op date gegaan.

Daarna wist hij waar ze woonde en dat ze twee kindjes had. L. zei haar dat ze voor hem moest werken en bezorgde haar de cryptofoon met Sky ECC op. ‘In hun eerste contacten stuurde hij dat haar schulden geregeld zouden worden en dat ze goed geld ging verdienen’, aldus de procureur.

Ontvoerde jongen

Voor Younes E.B. is het niet de eerste correctionele veroordeling wegens cocaïnesmokkel. ‘El Magico’ moet ook nog vijf jaar gevangenisstraf uitzitten voor zijn rol in de zaak-Masmeijer, waarin hij samenwerkte met de gezochte Mechelse drugsbaas Farhan Bouzambou. Die laatste is de schoonbroer van Othman E.B., de bekendste van de broers E.B.

Younes E.B. was 21 jaar toen hij op drieste wijze al in de drugswereld werd gesleurd: in december 2016 werd hij ontvoerd aan de Basic Fit op de Antwerpse Slachthuislaan. Zijn oudere broer, drugsbaron Othman E.B., had in die periode een conflict met de Nederlandse drugsbaron Houssine ‘Hoes’ A.S. over een verloren lading cocaïne. Anderhalve maand na zijn ontvoering dook Younes terug op in een politiebureau in Parijs. Hij had opgesloten gezeten in een appartement in Nanterre. Vermoedelijk had zijn grote broer losgeld betaald. Om de daders te arresteren, kregen de speurders vanuit Dubai de hulp van niemand minder dan drugsbaron Othman E.B. zelf.

Ook tegen Othman E.B. lopen nog een aantal drugszaken.