Het blijft vrijdag meestal droog met soms brede opklaringen in het noorden en centrum, maar daarna schuiven er meer wolken over en kan er een bui vallen.

In de namiddag beperken de buien zich enkel tot de regio’s ten zuiden van Samber en Maas, terwijl er brede opklaringen zijn over de westelijke landshelft. De maxima liggen tussen 4 en 10 graden. Dat voorspelt het KMI.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het overal droog met brede opklaringen. Tijdens het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe en op het einde van de nacht gaat het licht regenen aan de kust. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust.

Zaterdag wordt het betrokken met in de loop van de ochtend regen vanuit het westen, soms intense regen. De neerslagzone trekt pas weg tegen de nacht van zaterdag op zondag en zal opnieuw een grote hoeveelheid neerslag dumpen, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Het wordt zo’n 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden elders.

Een afwisseling van (brede) opklaringen en wolkenvelden staat voor zondag op het programma. In de namiddag is er meer bewolking en vallen er enkele buien. Het wordt kouder met maxima van 2 graden in de Ardennen en 8 graden aan zee.

Maandag blijft het eerst wisselvallig met opklaringen, afgewisseld met buien, winterse buien in de Ardennen. In de loop van de namiddag wordt het droger over het westen met zon. De maxima liggen lager en liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 graden in de lage gebieden van ons land.