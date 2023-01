Britse postbedrijf Royal Mail gehackt door Russische criminelen

Russische criminelen zouden achter de cyberaanval zitten die de computersystemen van het Britse postbedrijf Royal Mail heeft platgelegd. Dat meldt de BBC donderdag.

Door de hack is het internationale post- en pakketverkeer vanuit Engeland grotendeels verstoord. Totdat er een oplossing is gevonden, roept Royal Mail Britten op geen post naar het buitenland te versturen.

Een BBC-verslaggever meldt dat het ruim vijfhonderd jaar oude bedrijf om losgeld is gevraagd. Om wat voor bedrag het gaat is niet bekend, maar de Britse omroep verwacht dat dit in de miljoenen loopt. ‘Uw gegevens zijn gestolen en versleuteld’, zou de mededeling van de Russische criminelen aan het bedrijf zijn geweest.

Bronnen binnen het bedrijf meldden woensdag al dat er zich een cyberincident had voorgedaan.

Royal Mail valt onder de ‘kritieke nationale infrastructuur’ in Engeland en is volgens de BBC van cruciaal belang voor de Britse economie. De ransomware, ‘Lockbit’, die volgens een bron met kennis van het onderzoek bij de aanval is gebruikt, legt het systeem plat dat gebruikt wordt om zendingen naar het buitenland te versturen.

Pakketjes vanuit het buitenland arriveren wel in Groot-Brittannië, al waarschuwt Royal Mail dat het soms langer kan duren. De Britse binnenlandse postbezorging ondervindt geen hinder van de cyberaanval.