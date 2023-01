Lisa Marie Presley (54), dochter van Elvis, overleden

Zangeres Lisa Marie Presley, de dochter van Elvis Presley, is donderdagavond na een hartstilstand overleden. Dat meldt haar moeder Priscilla in een verklaring.

De zangeres werd 54.

‘Het is met een zwaar hart dat ik het verschrikkelijke nieuws moet delen dat mijn prachtige dochter Lisa Marie ons heeft verlaten’, schrijft Priscilla Presley. ‘Ze was de meest gepassioneerde, sterke en liefdevolle vrouw die ik ooit gekend heb.’

Slechts enkele uren eerder had moeder Priscilla het nieuws bevestigd dat de zangeres met spoed in het ziekenhuis opgenomen was. Ze zei daarbij niet waarom, maar Amerikaanse media schreven dat het om een hartstilstand ging. Een woordvoerder van de plaatselijke hulpdiensten bevestigde dat hulpverleners kort voor de middag (plaatselijke tijd) zich begaven naar een huis in Calabasas na een melding van een hartstilstand. De vrouw werd meteen naar een ziekenhuis in de buurt overgebracht.

Presley was dinsdag nog aanwezig bij de uitreiking van de Golden Globes. Daar zag zij samen met haar moeder hoe acteur Austin Butler in de prijzen viel voor zijn rol als Elvis in de film Elvis. De acteerprestatie van Butler omschreef Lisa Marie als ‘perfect en authentiek’. Ze was 9 jaar toen haar vader in 1977 overleed, eveneens aan hartfalen.

Van 1991 tot 1994 was Presley getrouwd met Michael Jackson, in 2002 mocht ze zich enkele maanden de vrouw van Nicolas Cage noemen.