Meer geheime documenten van president Biden gevonden

Medewerkers van de Amerikaanse president Joe Biden hebben nog meer geheime regeringsdocumenten gevonden op een plaats waar deze niet thuishoorden. Dat melden Amerikaanse media woensdag (lokale tijd).

De papieren werden ontdekt op een andere plaats dan de documenten die in een voormalig kantoor van de president bij een denktank in Washington werden aangetroffen.

Maandag raakte al bekend dat Biden een klein aantal - media hadden het over een tiental - geheime documenten uit zijn tijd als vicepresident onder Barack Obama bewaarde in een privékantoor bij een denktank. Biden was naar eigen zeggen verrast over de vondst, maar beloofde zijn medewerking bij het onderzoek.

Na de eerste vondst in november gingen medewerkers van Biden nog op andere plaatsen op zoek naar documenten. De inhoud van de bijkomende documenten en waar en wanneer ze werden gevonden, is niet duidelijk.

Het incident is politiek erg vervelend voor Biden. Zijn voorganger Donald Trump raakte immers verwikkeld in een schandaal rond geheime documenten die werden aangetroffen op plaatsen waar ze niet hoorden te liggen.