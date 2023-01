Een gynaecoloog uit Torhout die hoogstwaarschijnlijk donorkinderen verwekte met zijn eigen sperma, moet niet voor de rechter verschijnen. De zaak is na vijf jaar verjaard.

‘Toen was dat een gangbare praktijk’, zei Geert V. afgelopen zomer, nadat aan het licht was gekomen dat de gepensioneerde gynaecoloog in de jaren 80 zijn eigen sperma had gebruikt om patiëntes te insemineren ...