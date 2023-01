Staatsveiligheid waarschuwt voor ‘zorgwekkende radicalisering van jongeren’

De dreiging van het rechts-extremisme in België blijft toenemen, in een samenspel met antioverheidsextremisme. Staatsveiligheid (VSSE) wijst op een belangrijke trend binnen het rechts-extremisme, namelijk de ‘zorgwekkende radicalisering van jongeren’.

De VSSE merkt sinds enkele jaren op dat rechts-extremisten steeds vaker de overheid of andere symbolen van het ‘establishment’ viseren met hun discours of acties: de pers - die ze de ‘mainstream media’ of ‘linkse leugenpers’ noemen -, academici met voornamelijk de virologen, en politici. De overheid is steeds vaker kop van Jut dan andere ‘klassieke’ doelwitten van rechts-extremisme zoals asielcentra, moskeeën of synagogen. ‘Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen valt op dat rechts-extremisten opnieuw proberen om de woede en de haat tegen de overheid aan te wakkeren’, stipt de VSSE aan.

Ook in België stelt de VSSE vast dat steeds meer jongeren achter het klavier van hun pc of op hun smartphone in sneltempo radicaliseren en zich in sommige gevallen ontpoppen tot haatpropagandisten en keyboard warriors die aanzetten tot haat en geweld. ‘De grafische stijl en de zeer haatdragende en ronduit gewelddadige inhoud van hun boodschappen op diverse sociale mediaplatformen, zoals Telegram, vertonen zekere gelijkenissen met de verheerlijking van geweld door Islamitische Staat van enkele jaren geleden’, luidt het.

Impulsieve jongeren

De VSSE heeft in de voorbije twee jaar meerdere dossiers van geradicaliseerde jongeren doorgespeeld aan de politiediensten en het parket. In sommige gevallen ging het om minderjarigen die achter hun scherm haat en geweld predikten met radicale nazistische en antisemitische standpunten, in andere gevallen om jongeren die zelf dreigden met geweld. ‘Het tijdig detecteren en tijdig voorkomen dat deze beïnvloedbare en impulsieve jongeren overgaan tot geweld wordt de komende jaren een ernstige uitdaging voor de VSSE en de andere inlichtingen- en veiligheidsdiensten’, zegt de Staatsveiligheid.