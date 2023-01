Vermoord tienermeisje uit Luik werd seksueel misbruikt door verdachte

Het veertienjarige meisje uit Anderlecht dat vrijdag dood werd aangetroffen in de buurt van een bos in Ougrée (Seraing), in de provincie Luik, werd seksueel misbruikt. Dat heeft Luikse parket donderdagmiddag gemeld.

De feiten dateren van vrijdag 6 januari. Een 37-jarige man uit Seraing werd ‘s ochtends opgehangen teruggevonden in Plainevaux, een deelgemeente van Neupré. Het ging om Olivier T. In de buurt ontdekten de speurders ook een tweejarig meisje. Het kind was gezond en wel, maar verkeerde in shock.

• Enkele uren na haar afspraak met Olivier S. stierf 14-jarig meisje

Diezelfde dag werd rond de middag het levenloze lichaam van een veertienjarig meisje uit Anderlecht gevonden langs een pad in Ougrée. De speurders konden snel vaststellen dat de twee feiten met elkaar verband hielden.

Donderdag maakte het parket van Luik op een persconferentie enkele bevindingen over de zaak bekend.

Onbekend nummer

De tiener uit Anderlecht werd op donderdag 5 januari gecontacteerd door een dertiger via sociale media. De man stelde voor om te gaan winkelen. Het meisje aanvaardde het voorstel en nam haar kleine zus mee. Rond 18 uur nam ze via een onbekende telefoon contact op met haar moeder en legde uit dat ze met een vriendin was gaan winkelen.

Maar daarna laat ze niets meer van zich weten. De moeder deed dezelfde dag om 21.30 uur aangifte bij de politie. De onderzoekers traceerden snel de telefoon waarmee het meisje opbelde. Het ging om het nummer van de verdachte en werd gelokaliseerd in het Luikse. Na een nacht zoeken vond de politie Olivier T., het slachtoffer en haar zusje.

Verder onderzoek

De autopsie van de verdachte bevestigt de zelfmoordthese. Het meisje stierf een gewelddadige dood door wurging en een gewelddadige schok aan het hoofd, verklaarde eerste substituut Catherine Collignon. Zij specificeerde verder dat de tiener seksueel was misbruikt. Het overlijden zou donderdag 5 januari tussen 18 uur en 23 uur hebben plaatsgevonden. Er worden nog aanvullende onderzoeken verricht.

Het zusje kon niet worden verhoord, omdat het kind te jong is om zich uit te drukken.

De 37-jarige verdachte was al gekend bij justitie voor slagen en verwondingen en afpersing.

• Verdachte van moord op tienermeisje eerder veroordeeld voor brandstichting

Er lopen nog onderzoeksopdrachten om de precieze chronologie van de feiten en de relatie tussen verdachte en het slachtoffer vast te stellen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.