Speciale procureur aangesteld voor onderzoek naar vertrouwelijke documenten Biden

De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland heeft donderdag een onafhankelijke procureur aangesteld om de vertrouwelijke documenten te onderzoeken die zijn gevonden in een privéwoning van de Amerikaanse president.

‘Ik heb een document ondertekend waarin Robert Hur wordt aangewezen als speciaal procureur’ en dat hem ‘machtigt om onderzoek te doen naar elke persoon of entiteit die mogelijk de wet heeft overtreden’ in deze zaak, zei Merrick Garland in een korte toespraak.

‘Ik heb er vertrouwen in dat Robert Hur zijn verantwoordelijkheid op een evenwichtige en dringende manier en in overeenstemming met de hoogste tradities van dit departement zal uitvoeren’, zei Garland tijdens de persconferentie.

De minister van Justitie liet weten dat het Witte Huis zelf het bestaan van de documenten bekendgemaakt heeft en er geen inval geweest is door de FBI, wat wel het geval was bij de voormalig president Donald Trump.

Geheime documenten

Maandag raakte bekend dat Biden een klein aantal geheime documenten uit zijn tijd als vicepresident onder Barack Obama bewaarde in een privékantoor. Donderdag werd duidelijk dat ook vertrouwelijke documenten zijn aangetroffen in de garage en een aangrenzende kamer van zijn privéwoning in Wilmington, in de Amerikaanse staat Delaware. Biden zelf zei in een korte verklaring aan de pers dat hij zijn volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek.

CNN meldde eerder dat tien geheime documenten, waaronder materiaal van Amerikaanse inlichtingendiensten en briefingmemo’s over Oekraïne, Iran en het Verenigd Koninkrijk, ook werden ontdekt toen Bidens persoonlijke advocaten in november dossiers inpakten in zijn voormalige privékantoor.

Sommige van de geclassificeerde documenten waren ‘top secret’, het hoogste niveau. Ze werden gevonden in drie of vier dozen die ook niet-geclassificeerde papieren bevatten die onder de Presidential Records Act vallen, meldt CNN.