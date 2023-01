Brazilië vraagt advies aan medewerkers 6 januari-commissie VS

De Braziliaanse overheid is in gesprek met medewerkers van de Capitoolcommissie, die de bestorming van het Amerikaanse parlement op 6 januari 2021 onderzochten. Dat meldt persbureau Reuters donderdag.

Afgelopen zondag werden overheidsgebouwen in Brasilia bestormd door medestanders van oud-president Jair Bolsonaro. De rellen deden sterk denken aan de gebeurtenissen in de VS van twee jaar eerder.

Rodrigo Pacheco, de voorzitter van de Braziliaanse senaat, en verschillende Braziliaanse topdiplomaten en medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Brasilia zouden met elkaar in gesprek zijn over de twee bestormingen.

Het Amerikaanse parlementslid Bennie Thompson, die voorzitter was van de Capitoolcommissie, laat weten open te staan voor het adviseren van de Brazilianen. ‘Ik ben buitengewoon trots op het werk en het eindrapport van de onderzoekscommissie van 6 januari. Als het dient als model voor soortgelijke onderzoeken, zal ik waar mogelijk helpen’, liet hij weten in een schriftelijke verklaring.