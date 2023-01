Brusselse nachtclub Fuse sluit deuren uit protest

De Brusselse discotheek Fuse sluit per direct de deuren. Er waren aanhoudende klachten van een buurtbewoner waardoor de nachtclub strengere geluidsnormen kreeg opgelegd. Fuse heeft beroep aangetekend en hoopt na een ‘positieve beslissing’ de deuren te heropenen.

Na een klacht van een boze buurtbewoner gaf Brussel Leefmilieu het onmiddellijke bevel om het geluidsniveau van de muziek te beperken tot maximaal 95 decibel en voortaan om 2 uur ’s nachts al te sluiten. ‘Het is onmogelijk om in deze omstandigheden een club te openen, dus de club blijft vanaf vandaag gesloten’, valt er op de website van Fuse te lezen. De club is al bijna dertig jaar een van de bekendste uitgaansplekken in Brussel.

De nachtclub is al een tijdlang in conflict met de boze buur. Eerder werkten beide partijen aan een compromis, en werden ‘aanzienlijke isolatiewerkzaamheden’ uitgevoerd. Dat heeft het probleem niet kunnen oplossen, stelt Fuse. ‘Het is zeer betreurenswaardig dat een iconische club waar duizenden muziekliefhebbers en artiesten samenkomen, die door de week 10 mensen en in het weekend 80 werknemers in dienst heeft, op het spel wordt gezet vanwege één buurman.’

De discotheek diende al bezwaar in tegen de maatregelen bij het Brusselse Milieucollege. De uitspraak daarvan wordt pas verwacht op 25 januari. Intussen roept Fuse de bevoegde gewestelijke autoriteiten op ‘om deze beslissing terug te draaien’. De discotheek is ‘bereid om constructief mee te werken aan een oplossing. Wij hopen op een snelle en positieve beslissing om de langstlopende technoclub van België te heropenen.’

De evenementen die normaal gezien volgende week plaatsvinden in Fuse, zijn geannuleerd. Alle tickethouders zullen de komende dagen een mail en voucher ontvangen, klinkt het nog.