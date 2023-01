Meer dan 7.700 kinderen kregen vorig jaar een dubbele familienaam

Het geven van een dubbele familienaam bij de geboorte blijft uitzonderlijk, maar komt jaar na jaar vaker voor. In 2022 kregen 7.764 kinderen een dubbele familienaam. Het jaar daarvoor kregen 7.026 kinderen een dubbele familienaam.

Er werden vorig jaar in ons land 112.252 geboorteakten geregistreerd. Onder hen 7.764 kinderen met een dubbele naam, 104.488 kinderen kregen één familienaam. Van de kinderen met dubbele naam was 1.413 keer de moeder de eerste naam. De vader was ‘naam 1’ op 6.190 akten. De meemoeder was in 160 gevallen de eerste naam. Dat blijkt uit gegevens van de FOD Justitie.

Van de 98.433 kinderen met enkele familienaam en twee ouders werd de naam van de vader veruit het meest (93.216) gekozen, 1.496 keer de naam van de moeder en 334 keer de naam van de meemoeder, en 3.397 borelingen kregen een andere naam.

Van de 6.045 kinderen met enkele naam en één ouder werden 5.842 akten met de naam van de moeder geregistreerd en 203 akten met een andere naam.

Ouders en adoptanten kunnen sinds juni 2014 kiezen om hun kinderen één van hun namen of hun twee namen toe te kennen in de volgorde die zij zelf wensen. Dat kan dankzij de wet van 8 mei 2014 die gelijkheid tussen mannen en vrouwen invoerde bij de naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde.