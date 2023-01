De transferpolitiek van Bart Somers

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Liberale wissel (1)

‘Ik geloof heel erg in Arthur’, zei Vlaamse viceminister-president Bart Somers (Open VLD) vanmiddag vol lof over zijn woordvoerder Arthur Orlians. Hij bestempelde hem zelfs als ‘een van de meeste toonaangevende woordvoerders in de Vlaamse politiek, iemand met heel veel talent die enorm veel ervaring heeft opgedaan’ op zijn kabinet. Waar anders. Maar dat talent verlaat vandaag het kabinet-Somers om schepen van Financiën te worden in Mechelen. En wie komt Orlians daar opnieuw tegen? Titelvoerend burgemeester Bart Somers.

Verwisseld

‘Dit is voor alle duidelijkheid geen foto van mij’, zegt de Wilrijkse Open VLD-politica Alexandra D’Archambeau in Het Nieuwsblad. Ze had het over een foto op Instagram waarop zij te zien is met een paar naakte vrouwenbillen. ‘Abonneer u op mijn pagina en u kunt genieten van volledig naakt’, stond bij het beeld, dat uitnodigde om door te klikken naar een Onlyfans-profiel. Het is een nepprofiel dat ondertussen offline is gehaald. Er werd klacht ingediend bij de politie.

Liberale wissel (2)

‘Koen heeft geschiedenis geschreven voor deze stad’, zei titelvoerend burgemeester van Mechelen Bart Somers (Open VLD) vanmiddag vol lof over afscheidnemend schepen Koen Anciaux. Hij was 22 jaar schepen in de stad van de Maneblussers. ‘We hebben samen de stadslijst opgericht in 2000 en hebben de stad samen onder handen genomen vanaf 2001.’ Maar Anciaux moet niet vrezen voor het zwarte gat. Hij gaat aan de slag op het kabinet van Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD). ‘Ik heb hem gevraagd om naar mijn kabinet te komen. Omdat ik hem nodig heb de komende twee jaar.’