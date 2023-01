Verlinden pleit voor nationaal drugscommissaris

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) pleit voor de aanstelling van een nationaal drugscommissaris om de maatregelen van verschillende beleidsniveaus te stroomlijnen.

Tijdens de plenaire vergadering van de Kamer werd donderdagmiddag gedebatteerd over het drugsgeweld in Antwerpen. Dat gebeurde naar aanleiding van de dood van een elfjarig meisje maandag in Merksem. Zij werd doodgeschoten, allicht is er een verband met drugsmaffia.

Verschillende parlementsleden vroegen de regering om extra maatregelen. Oppositiepartijen Vlaams Belang en de N-VA riepen eerder al op om de Nationale Veiligheidsraad samen te roepen en het leger naar Antwerpen te sturen om bewakingsopdrachten uit te voeren in de haven.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gaven eerder al aan daar geen voorstander van te zijn. Ook premier Alexander De Croo lijkt die mening toegedaan, liet hij donderdag uitschijnen in de Kamer. ‘Spierballengerol en stoere verklaringen zijn niet de oplossing’, zei hij. ‘De oplossing ligt in samenwerking, expertise, en diepgang, om het probleem bij de wortel aan te pakken.’

De eerste minister wees ook opnieuw op de verantwoordelijkheid van de druggebruikers, net als bijvoorbeeld CD&V-Kamerlid Koen Geens. ‘We kunnen niet aanvaarden dat kinderen het slachtoffer worden van verwende volwassenen’, zei die laatste.

Verlinden herhaalde dat er op 17 februari nieuw overleg volgt met de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en de burgemeester van Rotterdam, het havenbedrijf en de rederijen. Ze gaf ook aan voorstander te zijn van een nationaal drugscommissaris, die het werk dat over verschillende niveaus gebeurt, zou kunnen stroomlijnen.

Van Peteghem op zijn beurt gaf aan dat er minstens vijf extra scanners op de kades worden geplaatst om containers te kunnen controleren. Die moeten tegen midden 2024 operationeel zijn, samen met het nodige personeel. Philippe Pivin (MR) vond dat te traag.