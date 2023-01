Olivier Vandecasteele stopt hongerstaking

Olivier Vandecasteele zet zijn hongerstaking in zijn Iraanse cel stop. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) gezegd in de Kamer.

Vandecasteele was al meer dan een maand in hongerstaking uit protest tegen zijn onterechte arrestatie en mensonwaardige omstandigheden. Maar die staking heeft hij nu toch stopgezet, zegt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Tijdens een videogesprek op kerstavond konden zijn familieleden vaststellen dat het erg slecht ging met zijn gezondheid. Nu zou zijn toestand relatief stabiel zijn, weet de minister.

Pasmunt

Deze week raakte het nieuws bekend dat Vandecasteele, die als ngo-medewerker onterecht in erbarmelijke omstandigheden wordt vastgehouden in een Iraanse cel, een celstraf van 40 jaar kreeg. Hij werd ook veroordeeld tot een fysieke straf van 74 zweepslagen. Officieel wordt hij beschuldigd van spionage. Het Iraans regime wil Vandecasteele gebruiken als pasmunt om een Iraanse terrorist uit een Belgische gevangenis te krijgen.

België stelt ‘alles in het werk’ om onze landgenoot te bevrijden, zegt de minister nog. De Belgische ambassadeur bracht al zeven bezoeken aan Vandecasteele. Het laatste daarvan was op 4 januari. België dringt er ook op aan om zijn omstandigheden in de cel te verbeteren.