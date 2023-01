Podcast | Niets lijkt de drugsmaffia nog te kunnen stoppen

Met de dood van een onschuldig meisje van 11 heeft de drugsoorlog in Antwerpen een nieuwe grens overschreden. Eens te meer klinkt de roep om snelle actie, zelfs om desnoods het leger in te zetten.





Maar de recepten om het drugsgeweld te stoppen, zijn niet oneindig. Moeten we vrezen voor represailles en nog meer doden? Glijdt ons land af naar een narcostaat, of valt het tij nog te keren?

