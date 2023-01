Door de controles op te voeren, lijkt de haven van Rotterdam erin geslaagd de coketrafiek af te remmen. De Nederlandse methodes zomaar naar Antwerpen kopiëren, is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker omdat het nog zeker een jaar wachten is op extra scanners.

Voor een beetje positief drugsnieuws moeten we deze week naar Nederland kijken. Vorig jaar werd in de haven van Rotterdam ‘slechts’ 50 ton cocaïne onderschept, dat is minder dan in het jaar daarvoor. ...