Kernactiviteit van Facebook (en hoe het geld verdient) in groot gevaar

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, is veroordeeld en dat kan grote gevolgen hebben want het draait om de kernactiviteit van Facebook: het verkopen van gepersonaliseerde advertenties.

Voorts presenteren we u enkele nieuwtjes van de technologiebeurs CES, hebben we goed nieuws over de toren van Pisa en trekken we naar de grenzen van ons zonnestelsel.

VOLG BITS & ATOMEN OP:





VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie en redactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Chiaran Verheyden | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere