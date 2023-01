Twee verdachten aangehouden voor foltering in Diksmuide

De onderzoeksrechter van Veurne heeft twee verdachten aangehouden voor hun aandeel in feiten van foltering en wederrechtelijke vrijheidsberoving in Diksmuide. De derde verdachte werd onder voorwaarden vrijgelaten. De feiten kaderen wellicht in het drugsmilieu en een relatiebreuk.

In het centrum van Diksmuide vond dinsdagavond en -nacht een grote politieactie plaats met speciale eenheden en een drugshond. Dat kwam nadat een gewonde man het commissariaat was binnengestapt. ‘Ik ben 30 uur gegijzeld, vastgebonden en mishandeld geweest door vier personen’, zei de man.

De drie mannen en de vrouw waren bij de politie bekend en stonden hoog aangeschreven in het drugsmilieu. Ook het slachtoffer is om dezelfde redenen bekend. Omdat er sprake was dat zij mogelijk gewapend in het huis zaten, besloot de politie niet meteen zelf tot actie over te gaan.

Twee huiszoekingen

Terwijl ze de wacht hielden aan het huis werden de speciale eenheden en een drugshond opgetrommeld. Eenmaal alles in gereedheid gebracht, vielen de speciale eenheden de woning binnen. Daar was niemand meer aanwezig. Nadat het slachtoffer is kunnen ontsnappen en naar de politie is gegaan, waren de vier wellicht de woning uit gevlucht.

Na de inval in het lege huis startte de politie een zoekactie in de buurt en vond een huiszoeking plaats op een tweede adres. Ook daar waren de speciale eenheden en een drugshond bij betrokken. Op straat kon de politie later twee verdachten arresteren. Ook in het tweede huis kon iemand gearresteerd worden.

De raadkamer in Veurne zal in principe vrijdag en dinsdag oordelen over hun verdere aanhouding. De derde verdachte werd niet aangehouden, maar moet zich de komende maanden wel aan een reeks voorwaarden houden.