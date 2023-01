Brand uitgebroken in kraakpand met asielzoekers in Schaarbeek

Al maanden waarschuwen hulporganisaties voor de ontvlambare situatie in een groot kraakpand met asielzoekers en daklozen in Schaarbeek. Vanmiddag brak brand uit in het gebouw, nadat een matras vuur had gevat.

Rond 13.45 uur donderdagmiddag begonnen de ramen van het grote kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek, waar al maanden asielzoekers en daklozen in erbarmelijke omstandigheden verblijven, grijze rookwolken uit te braken. Even was er paniek, de brandweer kwam massaal ter plaatse. Die kreeg het vuur snel onder controle. ‘Het ging om een kleine brand, nadat onder meer een matras in brand is gevlogen’, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Volgens de eerste berichten zou niemand naar het ziekenhuis gebracht zijn, wel werden enkele mensen ter plaatse verzorgd door de hulpdiensten. ‘De mensen die aanwezig waren op andere verdiepingen wilden het pand niet verlaten, waardoor het moeilijk was om iedereen uit het gebouw te krijgen.’

Erbarmelijke omstandigheden

De brand mag dan zonder veel gevolgen zijn gebleven, het incident vestigt de aandacht op de gevaarlijke situatie in het gebouw waar meer dan 900 mensen nu al weken in erbarmelijke omstandigheden verblijven. Op de grond liggen afval en uitwerpselen, waar de bewoners tussen slapen. In het pand gaan volgens hulporganisaties besmettelijke ziektes rond zoals tuberculose, difterie en schurft.

Hoewel Fedasil de voorbije weken al bijna honderd asielzoekers uit het pand heeft gehaald, blijven vele honderden achter. Omdat niemand officieel weet of dat asielzoekers dan wel daklozen en/of sans-papiers zijn, wijzen regeringen naar elkaar en lijkt een oplossing voorlopig veraf.