CNN-correspondente brengt zwanger verslag uit vanuit Oekraïne

CNN-reporter Clarissa Ward is voor de derde keer zwanger. Dat weerhoudt haar niet om verder verslag te brengen vanuit Oekraïne. ‘Het is een uitdaging’, zegt ze vanuit Charkov aan het magazine People.

‘Twintig weken’, antwoordt Ward op de vraag hoe lang ze al zwanger is. ‘Uiteraard is het zo een heel andere ervaring hier in Oekraïne.’ Sinds de Russische invasie op 24 februari bracht de oorlogscorrespondente al twaalf weken door in Oekraïne. Momenteel is ze in de noordoostelijke stad Charkov. Ze werkt er aan een jaaroverzicht van de oorlog.

‘Het is een hele uitdaging’, verklaart ze aan het Amerikaans magazine People. De gevaarlijkste plekken, zoals het front, laat ze links liggen. Het CNN-team organiseert het ook zo dat ze nooit ver van een ziekenhuis moet werken. ‘Maar lange ritten of koude zijn lastig. Ik moet over mijn eigen gezondheid waken. Tegelijk besef ik ook: er zijn duizenden Oekraïense vrouwen voor wie dit dagelijkse realiteit is.’

Verder zegt ze dat ze uitkijkt naar de komst van haar derde kind. Het is een jongen, laat ze weten. ‘Ik heb nog veel energie en kan ook tot rust komen. Al zal mijn buik nog stevig groeien in de volgende fase van m’n zwangerschap.’