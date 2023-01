Nee, het ligt niet aan uw bijgeloof. Als het u ook al is opgevallen dat de dertiende van de maand vaker op een vrijdag valt: u heeft het gelijk aan uw zijde. Het is immers echt zo.

Mijd zwarte katten en loop niet onder ladders, want het is weer zover: morgen is het vrijdag de dertiende. Alweer, inderdaad. Oké, wijsneus: het afgelopen jaar viel de dertiende het vaakst op een zondag ...