‘De meeste Peruanen zien de gehele politieke klasse het liefst opstappen’

Nadat maandag 17 betogers en 1 politieagent om het leven zijn gekomen bij ongeregeldheden in Zuid-Peru, blijft de toestand in het hele land gespannen. Sinds Dina Boluarte in december het presidentschap overnam van haar afgezette voorganger Pedro Castillo, vielen er al 46 doden. De politieke impasse is totaal.

Het aantal doden onder Boluartes bewind, 46, ligt inmiddels hoger dan het aantal dagen dat ze aan de macht is, 36. Bij protest in de stad Juliaca, in het grensgebied met Bolivia, 1.300 kilometer ten zuiden ...