Hij is amper negen, en zijn single wordt al gedraaid op de radio. In de bijbehorende videoclip is hij nu eens een stoere rocker of Elvis, dan weer dolt hij met zijn papa. En het is van papa Pascal – onder meer bekend van Metal Molly – dat Neo Deweze zijn liefde én talent voor muziek heeft.

Met Metal Molly, Sukilove, Broken Glass Heroes en nog tal van projecten speelde Pascal Deweze op Werchter en op Pukkelpop, in Vorst en in de Vooruit. ‘Er is altijd muziek bij ons thuis. Overal liggen ...