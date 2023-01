Van ‘Fire emblem’ tot ‘Final fantasy’: de beste games van het voorjaar

Welke series, films en expo’s mag u dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken en theaterstukken waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vindt u de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips voor het voorjaar.

1. Fire emblem engage

Van Intelligent Systems (Nintendo), verschijnt op 20 januari op Nintendo Switch

Wat? Het nieuwste deel van de toonaangevende strategiereeks Fire emblem brengt nieuwe personages samen met helden uit vorige delen. Na het doorslaande succes van Three houses (2019), dat uitblonk in het schetsen van complexe relaties tussen de verschillende soldaten in je team, lijkt Engage weer meer op de tactische gevechten zelf te focussen.

Spelen, omdat de ontwikkelaars van Intelligent Systems al meer dan dertig jaar de absolute meesters zijn van het ‘tactical RPG’-genre (tactisch rollenspel), waarin je een klein groepje soldaten aanvoert en strategische beslissingen moet nemen. Dat de hoofdpersonages uit vorige delen van de Fire emblem-reeks ook in Engage opduiken, maakt dat dit een ideale kennismaking met de vermaarde serie kan worden.

2. Forspoken

Van Luminous Productions (Square Enix), verschijnt op 24 januari op PlayStation 5 en PC

Wat? De makers van Forspoken lijken goed naar youngadultromans te hebben gekeken. Je speelt Frey Holland, een doodgewone New Yorkse tiener die plots in een fantasiewereld terechtkomt, waar ze over magische krachten blijkt te beschikken. In een open wereld die je vrij kunt ontdekken, moet je vechten tegen een kwaadaardig matriarchaal regime.

Spelen, omdat de makers van Forspoken grotendeels betrokken waren bij Final fantasy XV, het meest recente deel van de langlopende fantasyreeks. Die game was weliswaar erg rommelig en nogal beperkt in zijn gameplay, maar overtuigde wel door de mooie wereld en de sympathieke band tussen de hoofdpersonages. We zullen zien of Forspoken de juiste lessen uit de kritiek heeft getrokken.

3. Season: a letter to the future

Van Scavengers Studio, verschijnt op 31 januari op PlayStation en PC

Wat? Als het jonge hoofdpersonage in Season: a letter from the future rijd je op je fiets door prachtige landschappen om foto’s en opnames te maken van alles en iedereen die je tegenkomt. De wereld waarin je leeft, staat namelijk op de drempel van een enorme, mysterieuze catastrofe, en je documentatie dient als tijdcapsule om je ervaringen aan een volgende generatie door te geven.

Spelen, omdat de melancholieke, op de natuur gerichte insteek perfect past bij een moment van nakende klimaatrampen. Nog altijd weten weinig games een boeiend conflict te creëren dat niet door middel van geweld wordt opgelost, en de schitterende omgevingen en vredige speelervaring van Season vormen een ontroerende en inspirerende uitzondering.

4. Atomic heart

Van Mundfish, verschijnt op 21 februari op PlayStation, Xbox en PC

Wat? In de alternatieve geschiedschrijving van Atomic heart is de Sovjet-Unie altijd blijven bestaan, en heeft het zich tot een futuristische staat uitgebouwd die grotendeels op de rug van intelligente robots is gebouwd. Maar uiteraard gaat dat niet lang goed en proberen de mechanische werkers de macht over te nemen – waarna er zich een actiespel ontvouwt dat je door de ogen van het hoofdpersonage meemaakt.

Spelen, omdat het de Russische ontwikkelaars in ieder geval niet aan visuele fantasie ontbreekt: de beelden die tot nu toe van Atomic heart zijn verschenen, laten een opzwepende combinatie van satirische Sovjetpropaganda en doorgedraaide robotcreaties zien. De gameplay lijkt geïnspireerd door klassiekers als Half-life 2 en Bioshock: met een combinatie van vuurwapens en genetische superkrachten moet de hoofdpersoon zich een weg banen door een vijandige wereld. Of de titel ook diepgang heeft, staat nog te bezien, maar de kleurrijke trailers staan in ieder geval garant voor spektakel.

5. Wo long: fallen dynasty

Van Team Ninja, verschijnt op 3 maart op PlayStation, Xbox en PC

Wat? Er zijn de afgelopen jaren al enkele games verschenen die zich in het oude Japan afspeelden, waaronder Nioh, de vorige reeks van ontwikkelaars Team Ninja. Nu verruilen de makers die setting voor het oude China, waardoor ze uit een compleet andere mythologie kunnen putten. Verder blijft Wo long: fallen dynasty vrij vergelijkbaar met de eerdere games van de makers: bijzonder uitdagende zwaardgevechten in een bovennatuurlijke omgeving, waarin de kleinste fout je dood betekent.

Spelen, omdat de makers van Team Ninja als geen ander je adrenaline aan het pompen krijgen met hun vlijmscherpe actie. Hoewel grote rivaal From Software(bekend van onder andere Dark souls, Sekiro en Elden ring) hen steeds net een stap voor blijft in ambitie, verbeeldingskracht en kwaliteit, staat Team Ninja al decennia garant voor spanning en veeleisende gameplay.

6. Star wars Jedi: survivor

Van Respawn Entertainment, verschijnt op 17 maart op PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC

Wat? Het vervolg op het goed ontvangen Star wars Jedi: fallen order, waarin je als de jonge Jedi Cal Kestis uit de handen van het pas verrezen Empire probeerde te blijven. Het vervolg volgt hetzelfde stramien als het origineel: een reis langs verschillende planeten waarin lichtzwaardgevechten en het gebruik van The force centraal staan. De game speelt zich vijf jaar na het origineel af, en volgt Kestis terwijl hij wanhopig strijdt tegen het zich immer verder verbreidende Keizerrijk van de Sith.

Spelen, omdat Respawn Entertainment een studio is die vaak pas met de tweede game in een reeks echt uitpakt. Het eerste deel van de Star wars Jedi-reeks voelde af en toe nog wat onaf en ongeïnspireerd, net niet scherp genoeg om zich met de grootste titels in het actie-avonturengenre te kunnen meten. Het valt van deze studio echter te verwachten dat ze de lessen die ze uit het eerste deel leerden op een boeiende manier in het tweede deel zullen toepassen, wat Star wars Jedi: survivor tot een titel maakt waar halsreikend naar wordt uitgekeken.

7. Resident evil 4 remake

Van Capcom, verschijnt op 24 maart op PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC

Wat? Het vierde deel in de beroemde horrorgamereeks Resident evil, dat uitkwam in 2005, is een van de meest geliefde games aller tijden. Nadat Capcom de afgelopen jaren remakes heeft geproduceerd van Resident evil 2 en 3 kon deel vier niet uitblijven. De uitzinnige actie van Resident evil 4 doet soms denken aan horrorklassiekers als Evil dead 2 en Army of darkness, maar de makers weten de camp-factor goed te balanceren met enorme spanning.

Spelen, omdat Resident evil 4 het toppunt van goed gameontwerp is: niet-aflatende actie die de speler steeds voor nieuwe verrassingen stelt, en het uiterste vraagt van diens aanpassingsvermogen. Het B-horrorplot is vermakelijk, maar het vernuft van de ontwikkelaars is de echte ster van Resident evil 4, dat als een rollercoasterrit door de geschiedenis van de horrorfilm voelt. Het nieuwe likje verf dat de oorspronkelijke makers nu aan het origineel toevoegen, biedt voldoende reden om je weer opnieuw in de nachtmerrie in ruraal Spanje te storten.

8.The legend Of Zelda: tears of the kingdom

Van Nintendo, verschijnt op 12 mei op de Nintendo Switch

Wat? Nintendo schreef in 2017 gamegeschiedenis met Breath of the wild, een totale heruitvinding van hun vlaggenschipreeks The legend of Zelda. Voor het eerst kon je als de eeuwige held Link vrij door een wereld lopen en die op je eigen tempo ontdekken. De non-lineaire aanpak in combinatie met het geweldige ontwerp van de wereld blies de gamewereld totaal omver. Het langverwachte vervolg speelt zich grotendeels in de lucht af, op zwevende eilanden die geïnspireerd lijken op de animatiefilmklassieker Castle in the sky.

Spelen, omdat een nieuwe Zelda altijd reden tot een feestje is, en zeker als dat het langverwachte vervolg is op een van de meest bejubelde games aller tijden. Nintendo heeft er bijna zes jaar voor uitgetrokken om Breath of the wild een waardige opvolger te geven, dus het moet wel heel raar lopen mocht dit een tegenvaller zijn.

9. Diablo IV

Van Blizzard Entertainment, verschijnt op 6 juni voor PlayStation, Xbox en PC

Wat? Activision Blizzard King, het veelgeplaagde moederbedrijf van Blizzard Entertainment, kan na talloze schandalen rond grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en inhalige beleidskeuzes wel een succesje gebruiken. Alle hoop is gevestigd op Diablo IV, het nieuwe deel in de beroemde actierollenspellenreeks, dat belooft de speler veel meer vrijheid te bieden dan eerdere delen. Zoals gebruikelijk speel je een avonturier die een demoneninvasie moet stoppen, dit keer ingezet door opperduivel Lilith.

Spelen, omdat de Diabloreeks jarenlang toonaangevend was binnen het genre van de ‘action RPG’, waarin je aan een sterker wordend personage blijft sleutelen om die in staat te stellen steeds gevaarlijkere vijanden te verslaan. Het derde deel maakte bij de lancering echter enkele belangrijke misstappen, waardoor concurrenten als Path of exile de kroon konden overnemen. Elf jaar later is Blizzard nu terug met een vervolg dat de afhakers moet terugwinnen, met een duisterdere setting, meer mogelijkheden om de personages naar je eigen hand te zetten, en een minder lineaire spelprogressie dan voorheen.

10. Final fantasy XVI

Van Creative Business Unit III (Square Enix), verschijnt op 22 juni voor PlayStation 5

Wat? Eigenlijk zit Square Enix in hetzelfde schuitje als Blizzard Entertainment hierboven. Ook bij hen werd het laatste deel van hun beroemdste serie zeer wisselend ontvangen: Final fantasy XV leed onder een rommelige regie en een gebrek aan scherpe ontwerpkeuzes. Het bedrijf zette daarom de regisseur van de veel succesvollere onlinegame Final fantasy XIV aan het roer van de opvolger. Hij koos voor een terugkeer naar een traditionelere fantasysetting, die veel weg heeft van het politieke gekonkel van Game of thrones.

Spelen, omdat gameregisseur Naoki Yoshida met Final fantasy XIV wonderen heeft verricht: de onlinegame was in eerste instantie een enorme flop, en werd geheel herwerkt met Yoshida aan het roer. Onder zijn leiderschap ontwikkelde het spel zich tot het grootste succes in de geschiedenis van moederbedrijf Square Enix. Als Yoshida die krachttoer nog eens kan uithalen, zou Final fantasy XVI weleens een van de beste games van de afgelopen jaren kunnen worden.