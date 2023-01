Wind en regen

Door een golvende regenzone wordt het een betrokken donderdag met lichte tot matige regen. Het KMI waarschuwt dat er behoorlijk wat neerslag kan vallen.

De wind uit het zuidwesten waait in de voormiddag vrij krachtig tot krachtig, over het westen soms zeer krachtig met rukwinden van 70 of 80 km/uur. In de namiddag wordt de wind vrij krachtig en aan zee krachtig met rukwinden tot 65 km/ u.

Het kwik ligt rond 7 graden op de Ardense hoogten en 10 of 11 graden in de lage gebieden.

‘s Avonds en in het eerst deel van de nacht blijft het eerst regenachtig maar na middernacht wordt het over de westelijke landshelft veelal droog met enkele opklaringen. De minima schommelen dan tussen 4 en 9 graden bij een matige tot vrij krachtige, aan zee krachtige, zuidwestenwind met pieken tot 50 à 60 km/uur.

Vrijdag blijft het meestal droog met mogelijk een paar plaatselijke buien, vooral over de zuidelijke helft van het land. Het wordt wisselend bewolkt met brede opklaringen in de kustregio en het noordwesten van het land, later ook in het centrum. In de Ardennen blijft het zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 4 en 10 graden. De wind blijft goed voelbaar, met pieken aan de kust tot 70 km/uur.