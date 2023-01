Polen en VK willen tanks naar Oekraïne sturen

Polen is van plan om Leopard-tanks naar Oekraïne te sturen als onderdeel van een ‘inter­nationaal samenwerkings­verband’. Dat heeft de Poolse president Andrzej Duda gezegd tijdens een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Om hoeveel tanks het zou gaan en wat die internationale coalitie precies moet inhouden, maakte Duda niet duidelijk. Voor het doorsturen van de Duitse Leopard-tanks naar ­Oekraïne heeft Polen toestemming van Berlijn nodig. Een woordvoerder van de Duitse ­regering zei woensdag dat er nog geen verzoeken van bondgenoten zijn binnengekomen om die tanks te sturen.

Maar het is duidelijk dat de westerse bondgenoten stilaan toch bereid zijn tanks te leveren. Volgens The Financial ­Times heeft premier Sunak zijn minister van Defensie gevraagd ‘met partners samen te werken’ en Oekraïne verder te steunen, ‘onder andere door de levering van tanks’. Londen zou ­Challenger 2-tanks kunnen ­schenken. Dat zijn moderne, zware tanks die Kiev heel graag zou inzetten.