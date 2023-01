Stengs laat Antwerp van prijzen dromen

Antwerp is op koers om voor de vierde keer in zijn bestaan de Beker van België te winnen. De Great Old toonde zich op het veld van Racing Genk dodelijk efficiënt, onder de strakke regie van zijn sierlijke spelmaker Calvin Stengs.

Wie houdt Racing Genk van de titel? In de Jupiler Pro League laten de Limburgers amper punten liggen, maar in de Beker van België liep de lijstaanvoerder een ongewoon zware thuisnederlaag op tegen Antwerp. Genk-trainer Wouter Vrancken had vorige zondag al gewaarschuwd dat de Croky Cup-wedstrijd een linke opdracht was voor zijn ploeg. ‘Er heerst wetenschappelijke consensus dat twee dagen rust tussen wedstrijden er één te weinig is’, had hij na de 3-1-zege tegen Club Brugge gezegd.

Alsof zijn spelers het excuus met dank in ontvangst namen, leverden ze een prestatie af die een doorslag was van hun overtuigende comebackzege tegen Club Brugge. Net als vorige zondag kwam Genk opnieuw op achterstand, maar deze keer slaagde het er niet in zijn niveau op te krikken. Nog voor rust maakte Ritchie De Laet er 0-2 van na een corner. In een overbodige tweede helft scoorde Michel-Ange Balikwisha de 0-3 en was de wedstrijd gespeeld.

Antwerp, drie jaar geleden winnaar van de Croky Cup, legde een opvallende gretigheid aan de dag. Calvin Stengs, die aan de zijde van de 17-jarige Arthur Vermeeren centraal op het middenveld speelt, werpt zich elke wedstrijd meer op als een regisseur met fluwelen baltoets. Ongenaakbaar kliefde hij door het hart van de Genkse afweer om Vincent Janssen al na drie minuten de 0-1 aan te bieden. Ook de afwerking van Janssen mocht er wezen. De twee Nederlanders gaven de thuisploeg een les in efficiëntie.

Want Genk nam nadien wel het initiatief over, maar dreigde alleen via een reeks hoekschoppen. Carlos Cuesta, tegen Club Brugge nog trefzeker, vond Jean Butez op zijn weg. In het slot van de eerste helft kreeg ook Antwerp een corner en was het wel prijs. De hoekschop werd afgeweerd waarna Jurgen Ekkelenkamp, de derde Nederlander, en Toby Alderweireld de bal terugbrachten tot bij Ritchie De Laet. Die scoorde bij zijn terugkeer in de basis.

De Laet had de voorkeur op Jelle Bataille gekregen vanwege zijn defensieve kwaliteiten tegenover Mike Trésor, maar de Belgische flankaanvaller miste scherpte en fut om het de Antwerp-verdedigers lastig te maken. Ook Bilal El Khannouss, Joseph Paintsil en Paul Onuachu waren de mindere versie van zichzelf tegenover de laatste competitiematch tegen Club.

Stengs zette Antwerp ook op weg naar de 0-3. Michel-Ange Balikwisha scoorde in zijn tweede opeenvolgende wedstrijd nadat hij door de Nederlander was diep gespeeld. Daarna trapte Stengs zelf op doel, met kracht en gevoel met links, maar zoefde zijn poging maar pas over.

Het laatste halfuur was zo goed als overbodig. Wouter Vrancken stuurde vier nieuwe krachten het veld in, maar Nicolas Castro, Ally Samatta en de nieuwe aanwinst Yira Sor konden de bakens niet verzetten. Genk kan zich volledig concentreren op de competitie en de thuismatch tegen het opnieuw tot leven gewekte Zulte Waregem.

De halve finales worden over twee wedstrijden in de eerste week van februari en de eerste week van maart afgewerkt. Antwerp kan uitkomen tegen Zulte Waregem, KV Mechelen, nog een ploeg met een bekerreputatie, of de winnaar van het duel tussen Union en AA Gent, vanavond. Optimistische Antwerpfans houden alvast 1 mei, de datum van de Bekerfinale op de Heizel, vrij in hun agenda.