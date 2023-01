De stafchef van het Russische leger gaat de oorlog in Oekraïne leiden. Valeri Gerasimov vervangt generaal Soerovikin. De switch geeft aan dat het leger Wagner-baas Jevgeni Prigozjin in toom wil houden.

De oorlog in Oekraïne is ook een oorlog om de militaire macht in Rusland. Al maanden is een hevige strijd aan de gang tussen Jevgeni Prigozjin, de sterke man achter de Wagner-privémilitie, en de top ...