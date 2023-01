Tatjana Patitz (56) overleden, het meest mysterieuze supermodel

Tatjana Patitz, die in de jaren 1980 en 1990 furore maakte als fotomodel, is overleden. Dat meldt het modeblad Vogue. Ze werd 56 jaar.

De Duits-Estse Patitz had een bijzondere uitstraling. Ze stond voor de lens van alle grote modefotografen, van Horst P. Horst over Irving Penn tot Helmut Newton, Steven Meisel en Richard Avedon. Haar carrière kreeg een boost toen de ­fotograaf Peter Lindbergh haar in 1988 samen met Karen Alexander, Christy Turlington, Linda Evangelista, Rachel Williams, en Estelle Lefébure fotografeerde op een strand in Malibu, alleen gehuld in een wit hemd en een slip.

In 1990 stond ze ook op zijn iconische ­coverfoto van het september­nummer van de Engelse Vogue, die als het geboortekaartje van de eerste generatie supermodellen geldt. Toen de popster George ­Michael de foto zag, nodigde hij ­dezelfde groep vrouwen uit om te verschijnen in de videoclip van zijn nummer ‘Freedom’.

Patitz werkte voor talloze modehuizen en was een uithangbord voor het blad Vogue. Toch is haar naam minder blijven nazinderen dan die van andere supermodellen als Naomi Campbell, Linda Evangelista of Cindy Crawford. Dat had ermee te maken dat ze niet in Parijs of New York ging wonen, maar zich terugtrok in de heuvels van Malibu om dicht bij de natuur en haar dieren te zijn. Patitz was een pleitbezorger voor dierenrechten en ecologie. In een interview met de Britse krant The Guardian uit 2009 zei ze: ‘Ik heb altijd gedacht dat model zijn niet was wie ik was, het was wat ik deed. Het definieerde me niet.’

Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour noemde Patitz ‘het symbool van Europese klasse, als een kruising tussen Romy Schneider en Monica Vitti. Ze was minder zichtbaar dan haar generatie­genoten, mysterieuzer, volwassener, ongrijpbaarder, en dat had zijn ­eigen aantrekkingskracht.’

Patitz werd 56 en laat een zoon van 18 na.