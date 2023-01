Biden verbaasd over vondst geheime documenten, heeft geen idee wat er in staat

Joe Biden heeft geen idee wat er in de geheime documenten staat die afgelopen november in een privékantoor van hem werden gevonden. Dat heeft de Amerikaanse president dinsdag (lokale tijd) gezegd.

Hij is verbaasd over de vondst van zijn advocaten. ‘Ik was verrast te horen dat er regeringsdocumenten waren die naar dat kantoor zijn gebracht. Maar ik weet niet wat er in de documenten staat’, aldus Biden.

Anonieme bronnen hebben inmiddels aan Amerikaanse media laten weten dat het om briefings over het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne en Iran zou gaan. Bij oud-president Donald Trump werd vorig jaar soortgelijke informatie aangetroffen bij een huiszoeking door de FBI in zijn landgoed Mar-a-Lago. In het geval van Trump ging het om ruim driehonderd documenten, bij Biden werd een tiental papieren gevonden die gemarkeerd waren als ‘classified’.

De president heeft zijn volledige medewerking toegezegd aan het onderzoek dat het ministerie van Justitie gestart is naar de kwestie. Ook Trump is onderwerp van een onderzoek als gevolg van de documenten die uit Mar-a-Lago gerecupereerd werden.